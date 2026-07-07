Nercia - Säljare - Företagsanpassade utbildningsprogram
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2026-07-07
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I mer än trettio år på utbildningsmarknaden har Nercia inspirerat och utvecklat tusentals medarbetare i våra uppdragsgivares företag. Men det är inte bara de som har vuxit och blivit skickligare, det har vi också. Bland våra kunder finns bl a Volvo, Billerud, SCA, Cloetta, Arla Foods, SSAB, SAAB, Försvarsmakten och Epiroc. Våra ledord inom organisationen är relation, resultat, kvalitet och inspiration. Läs gärna mer på www.nercia.se.
Är du nyfiken på människor och trivs med att bygga långsiktiga relationer?
På Nercia tror vi att framgångsrik försäljning handlar mindre om snabba avslut och mer om att förstå människors behov, skapa förtroende och vara uthållig över tid. Därför söker vi nu en säljare som vill hjälpa företag att utveckla sina medarbetare genom skräddarsydda utbildningsinsatser.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med några av Sveriges mest aktuella kompetensutvecklingsfrågor och samtidigt vara en viktig del i våra kunders långsiktiga utveckling.
Om rollen
Som säljare på Nercia ansvarar du för försäljningen av våra företagsanpassade utbildningsprogram. Du driver hela affären från första kontakt till genomförd utbildningsinsats och fungerar samtidigt som projektledare för de uppdrag du säljer in.
Dina kunder består främst av medelstora och stora företag där du möter beslutsfattare såsom HR-chefer, utbildningsansvariga, produktionschefer, verksamhetschefer och VD.
I rollen kommer du att:
• Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter
• Boka, genomföra och följa upp kundmöten
• Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
• Kartlägga kunders kompetensutvecklingsbehov
• Ta fram utbildningslösningar tillsammans med vårt nätverk av experter
• Skriva offerter, genomföra förhandlingar och slutföra affärer
• Projektleda och följa upp genomförda uppdrag
Vem är du?
Vi tror att du lyckas bäst hos oss om du har ett genuint intresse för människor och drivs av att skapa värde för andra. Du förstår att större affärer ofta byggs över tid och att tålamod, uthållighet och kontinuerlig kontakt är nyckeln till framgång.
Du är en person som:
• Tycker om att skapa nya relationer och utveckla befintliga
• Är nyfiken och bra på att ställa frågor
• Har tålamod att arbeta långsiktigt mot uppsatta mål
• Är uthållig och ger inte upp när vägen till affär är längre än planerat
• Tar ansvar för dina resultat och driver ditt arbete framåt
• Trivs med frihet under ansvar
• Är kommunikativ och trygg i mötet med människor på olika nivåer
Erfarenhet av tjänsteförsäljning och dokumenterat goda försäljningsresultat är meriterande, men vi värdesätter personliga egenskaper, engagemang och vilja att utvecklas minst lika högt.
Därför ska du välja Nercia
Nercia är ett stabilt och växande utbildningsföretag med ett starkt renommé på marknaden. Vi utvecklar medarbetare inom teknik, data, ledarskap, produktion, ekonomi och marknadsföring genom utbildningar som anpassas efter varje kunds unika behov.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till människors och företags utveckling
• Ett starkt varumärke med hög trovärdighet på marknaden
• Stöd från ett omfattande nätverk med över 160 kvalitetssäkrade utbildningskonsulter
• Dedikerad administrativ support som avlastar projektledningen
• Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling
• Ett engagerat och prestigelöst team med hög kompetens och mycket humor
Om Nercia
Nercia utvecklar kompetens i både privata och offentliga verksamheter över hela Sverige. Vi har moderna utbildningslokaler på 17 orter och levererar utbildningar som kombinerar affärsnytta med praktisk tillämpning.
Genom vårt omfattande nätverk av specialister och utbildningskonsulter kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar inom en rad olika kompetensområden. Vår styrka ligger i att kombinera hög kvalitet, flexibilitet och ett starkt kundfokus.
Välkommen med på vår resa
Om du tror på kraften i långsiktiga relationer, tycker om att skapa nya möjligheter och vill arbeta i ett företag som gör verklig skillnad för människor och organisationer – då vill vi gärna höra från dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885)
430 32 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nercia Utbildning Aktiebolag Kontakt
VD
Albin Andersson albin.andersson@pn.se +46768802226 Jobbnummer
9995343