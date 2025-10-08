Neptunuskliniken söker Distriktssköterska/Barnsjuksköterska
2025-10-08
Information om arbetsplatsen
Neptunuskliniken i Varberg står inför en spännande förändring - vi flyttar snart till nya, större och mer moderna lokaler! Nu söker vi en ny medarbetare till vårt BHV-team och vi söker Dig som är en engagerad distriktssköterska el barnsjuksköterska som vill vara med och fortsätta utveckla vår fina barnhälsovård.
I vårt team arbetar vi för en jämlik och rättvis barnhälsa av hög kvalitet genom att främja hälsa, förbygga ohälsa och erbjuda tidigt stöd. Vi har en god arbetsmiljö med god gemenskap i ett glatt gäng där vi hjälps åt och månar om varandra.
Vi är en del av Vårdvalet och arbetar på uppdrag av Region Halland.

Dina arbetsuppgifter
Som BHV-sjuksköterska hos oss erbjuds du ett spännande arbete där du arbetar självständigt samtidigt som du har nära samarbete med dina kollegor, BHV-psykolog och BHV-läkare. I dina arbetsuppgifter ingår mottagningsbesök, rådgivning, vaccinationer, hembesök och föräldragruppverksamhet.

Kvalifikationer
Du är legitimerad Distriktssköterska eller Barnsjuksköterska med erfarenhet av BVC. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill vara delaktig i vår härliga gemenskap, är positiv, flexibel och har en god samarbetsförmåga samtidigt som du är van att arbeta självständigt.
Förmåner
På Neptunuskliniken jobbar vi med hälsan i fokus, vi erbjuder motion på arbetstid och har ett motionsbidrag på 5000:-/år.
Övrig information
Vår nya lokal ligger på Baggensgränd mitt emot Varbergs station med goda kommunikationsmöjligheter. Vi utökar vår verksamhet med ett psykosocialt team där det kommer finnas tillgång till både psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut. Alla professioner är under ett tak.
Tjänstgöringsgrad och tillträde efter överenskommelse. Våra öppettider är vardagar 8-18 samt helgdagar 10-16.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Praktikertjänst AB (org.nr 556077-2419)
