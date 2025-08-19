NearYou söker truckförare!
NearYou Sverige AB / Lagerjobb / Töreboda Visa alla lagerjobb i Töreboda
2025-08-19
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Töreboda
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi på NearYou söker just nu dig som vill arbeta som truckförare i Töreboda
I rollen som truckförare arbetar du främst med att köra material och gods både inne på lagret men även en del i produktionen. Då du är en viktig spelare i produktionskedjan kommer vi lägga stor vikt vid att du är bra på att kommunicera med dina kollegor på plats. Rollen är dynamisk och bjuder på variationsrika arbetsdagar tillsammans med trevliga kollegor.
Arbetstiden kan variera, dagtid eller 2-skift kan förekomma. Start omgående.Kvalifikationer
För att vara aktuell för den här tjänsten behöver du ha minst truckkort och vi ser gärna god erfarenhet av truckkörning.
Som person är du handlingskraftig och tror på att de bästa resultaten når man genom att samarbeta med andra. Att arbeta mot uppsatta mål och varierande arbetsuppgifter är något du trivs med.
Du som söker har fyllt 18 år och innehar B-körkort och tillgång till bil.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa Konsultchef Patrik Johansson tel 070 - 785 84 09. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Patrik Johansson patrik.johansson@nearyou.se +46 70 785 84 09 Jobbnummer
9465035