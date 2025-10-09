NearYou söker industriarbetare till Mariestad
2025-10-09
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vill du arbeta inom industrin? Då kan det vara dig vi söker! Vi söker ständigt nya kollegor som vill utvecklas tillsammans med oss.
Inom industrin finns det många möjligheter. Vi söker dig som exempelvis vill arbeta som montör, maskinoperatör, eller CNC-operatör. Beroende på vilken arbetsplats man är på varierar arbetsuppgifterna.
Du kommer bli anställd som konsult hos oss på NearYou och ditt arbetsområde är Kristinehamn med omnejd. Arbetstiden kan variera och skiftgång förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en vilja och ett driv till att lära dig nya saker och utvecklas i ditt arbete. Då du kan komma att arbeta på olika arbetsplatser krävs det att du är flexibel vad det gäller både arbetsuppgifter och arbetstider. Det ställer också krav på att du är social, samarbetsvillig och har lätt att anpassa dig efter nya arbetsgrupper. Vi värdesätter engagemang, arbetsmoral och noggrannhet.
Vi ser att du har fullgjort din gymnasieutbildning. Att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, det är även körkort och tillgång till bil. Har du tidigare arbetat inom industri och/eller har truckkort så är det starkt meriterande.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa 0707858409. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Borås 7H AB
(org.nr 556684-3107), http://www.soderco.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Patrik Johansson patrik.johansson@nearyou.se +46 70 785 84 09 Jobbnummer
9548011