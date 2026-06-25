NearYou söker driven rekryterare till uppstart av strategisk kund
NearYou Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Borås Visa alla personaltjänstemannajobb i Borås
2026-06-25
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, Ulricehamn
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 19 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi växer och behöver förstärkning! Den här rollen vill vi fylla med en driven, strukturerad och engagerad rekryterare som vill ta en central position i uppstarten av en strategiskt viktig storkund.
Som rekryterare får du en nyckelroll i att bygga upp och driva kandidatflödet inom tjänstemannaområdet, med fokus på roller inom produktion, administration och teknikutveckling.
Du ansvarar för att sätta igång flera parallella processer, skapa framdrift i kandidatflödet och säkerställa att rätt kandidater presenteras i rätt tid.
Du blir också en viktig samordnande funktion för flera andra rekryterare som delvis arbetar mot samma kund. Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, gillar att skapa struktur i komplexa processer och motiveras av att få saker att hända.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
– Starta upp och driva flera rekryteringsprocesser parallellt inom produktion, administration och teknikutveckling
– Bygga upp ett starkt kandidatflöde genom annonsering, search, nätverkande och proaktiv bearbetning
– Genomföra urval, telefonavstämningar, intervjuer och kandidatbedömningar
– Presentera kvalificerade kandidater på ett tydligt och professionellt sätt
– Skapa struktur, arbetssätt och prioriteringar i en uppstartsfas där mycket händer samtidigt
– Fungera som en samordnande länk mellan flera rekryterare kopplade till samma kundKvalifikationer
För att du skall trivas i rollen hos oss är det viktigt att du är en lagspelare. Vi ställer upp för varandra och ser samarbete som en självklar del av vår vardag. Samtidigt skall du vara van att arbeta självständigt och känna dig trygg med att fatta egna beslut.
Vi söker dig som trivs i en roll där du får ta ansvar, skapa struktur och driva arbetet framåt. Du har ett professionellt arbetssätt, är kommunikativ och har en god förmåga att bygga relationer med både kandidater, kollegor och kunder.
Du har:
– Erfarenhet av rekrytering eller en liknande roll, och med god förståelse för hela rekryteringsprocessen
– Förmåga att hantera flera processer samtidigt utan att tappa struktur eller kvalitet
– Vana att arbeta med search och att bygga kandidatnätverk
– God förmåga att göra urval, hålla intervjuer och presentera kandidater
– Stark känsla för service, kvalitet och affär
– God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av rekrytering inom produktion, teknik, industri eller administration.
Du som söker skall ha körkort och tillgång till bil.
Övrig information
På vårt kontor blir du en del av ett engagerat team med höga ambitioner, där vi samtidigt värdesätter samarbete, arbetsglädje och ett nära stöd i vardagen. Vår kultur präglas av driv, ansvarstagande och ett tydligt fokus på kvalitet i varje leverans.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill vara med och bygga upp något viktigt från grunden, samtidigt som du får en central roll i ett team som arbetar nära både kandidater, kunder och varandra.
Låter detta intressant?
Rollen planeras att tillsättas efter sommaren, men vi rekommenderar att du skickar in din ansökan redan nu då urval sker kontinuerligt.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Du söker tjänsten via vår hemsida www.nearyou.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Om NearYou Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
503 38 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Borås 7H AB Kontakt
William Levinsson william.levinsson@nearyou.se Jobbnummer
9979856