Nav1rekrytering söker diagnostekniker till kund i norra Stockholm!
Nav1rekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nav1rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.
Nav1rekrytering söker dig som idag arbetar som diagnostekniker. Ser du dig själv som en lösningsfokuserad person där tekniska utmaningar stimulerar dig? Då bör du läsa vidare!
Vår kund är en auktoriserad märkesverkstad som erbjuder en modern arbetsplats där ett väl fungerande team är nyckeln till framgång. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som tekniker kommer du framför allt att arbeta med att felsöka och diagnostisera bilarna för att sedan utföra nödvändiga reparationer. Vid behov kommer du även att hjälpa till med vanliga servicearbeten. Arbete kommer att utföras självständigt vilket ställer höga krav på din tekniska kompetens men även din personlighet då vi söker en social och kommunikativ medarbetare.
Du ser möjligheter i alla situationer, och tillsammans med dina kollegor löser du snabbt dina arbetsuppgifter under ordnade och strukturerade former.
Om dig:
Vår kund söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter hos en auktoriserad märkesverkstad. Du har god förståelse i det svenska språket i tal och skrift krävs samt att du kan arbeta självständigt. B-körkort är ett krav!
För att lyckas i rollen är det viktigt att du strävar efter att göra det lilla extra och att du fokuserar på att hitta lösningar. Det är också viktigt att du utför ditt arbete med stor noggrannhet och att du håller ordning och reda.
För såväl oss på Nav1rekrytering som vår kund är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför ser vi gärna sökanden av olika kön och bakgrund. Vi vill ta tillvara all den kompetens som finns i samhället oavsett könstillhörighet, religiös åskådning och etnisk eller kulturell tillhörighet.
Hur du ansöker
Det första steget i den här rekryteringsprocessen för dig som kandidat är att bli uppringd för en telefonintervju. Därefter kommer du att bli kallad till en intervju på plats hos Nav1rekrytering och sist väntar också referenstagning. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Välkommen med din ansökan!
Övrigt
Placeringsort: Vällingby
Typ av anställning: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Om Nav1rekrytering
"Med mångårig erfarenhet är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen. Oavsett om du söker en permanent eller tillfällig lösning av ditt personalbehov finner vi lösningen för dig. Våra rekryteringskonsulter har många års erfarenhet från fordonsbranschens största aktörer och vi kan med gott samvete säga att vi kan branschen!" Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nav1Rekrytering AB
(org.nr 556859-9699) Arbetsplats
Nav1Rekrytering Jobbnummer
9504926