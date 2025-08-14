Nätverkstekniker till vår kund i Sundbyberg
2025-08-14
Uppdragsbeskrivning
För vår kunds räkning söker vi en nätverkstekniker med 4-8 års erfarenhet som ska ingå i ett team som arbetar med underhåll och support av deras datacenternätverk och accessnät. Som nätverkstekniker arbetar du med livcykelhantering (patchning, servicepack etc.), driftsättning och allmän beställningshantering, särskilt brandväggshantering, av Skatteverkets nätinfrastruktur i samarbete med övriga intressenter. En viktig del är också att hantera allvarliga incidenter rörande IT- infrastrukturen. Utöver att drifta den befintliga plattformen kan du även vid behov delta i utvecklingsprojekt för nya lösningar inom nät och nätsäkerhet.
Vi söker en erfaren tekniker med kunskap och erfarenhet av routing och switching med fokus på kompetens inom Ciscos nätverkskomponenter. Rollen kräver också stor kunskap och erfarenhet om brandväggar och regelhantering inom dessa. Då sektionen arbetar i en teambaserad miljö är det mycket viktigt att personen är en utpräglad lagspelare med hög social kompetens.
Obligatoriska krav
Minst 6 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av Cisco routing och switching
Minst 4 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av datacenternät
Minst 4 års relevant erfarenhet av migreringar och uppgraderingar av komponenter rörande IT- infrastruktur med fokus på nätverk, brandväggar och dmz
Minst 2 års relevant erfarenhet av Palo Alto och/eller FortiGate brandväggar
Minst 1 års relevant erfarenhet av Cisco VXLAN/EVPN
Meriterande kriterium
Relevant erfarenhet av att arbeta med Cisco Catalyst Center/DNAC/SDA
Erfarenhet av VMware NSX-T
Erfarenhet av Infoblox DNS/DHCP
Erfarenhet av att arbeta enligt ITIL i Service Now
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-08-14
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
