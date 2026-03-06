Nätverkstekniker till teknikdrivet bolag i Göteborg
Wrknest AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-03-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi hjälper nu vår kund inom bredband, nätverk och datacentertjänster att hitta en Nätverkstekniker till deras verksamhet i Göteborg. De befinner sig i en expansiv fas där deras nätverks- och datacenterlösningar fortsätter att utvecklas i snabb takt.
Här får du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där nätverksdrift, innovation och säkerhet står i centrum.
I rollen blir du en del av network operations-teamet som ansvarar för drift, utveckling och förbättring av nätverkslösningar. Arbetet innebär både intern utveckling av infrastruktur och att stötta kunder i valet mellan fysiska lösningar, hybridmiljöer och molnbaserade alternativ. För rätt person är detta en möjlighet att bli en del av ett bolag som ligger i teknisk framkant och fortsätter växa på flera marknader.
Dina framtida arbetsuppgifter I rollen som Nätverkstekniker arbetar du nära kollegor i NetOps-teamet med att utveckla och drifta nätverksmiljöer samt bidra i tekniska projekt kopplade till både interna system och kundlösningar. Exempel på arbetsuppgifter: * Drift, övervakning och felsökning av större nätverksmiljöer * Arbeta med routing och switching i komplexa nätverksmiljöer * Konfiguration och hantering av brandväggar * Bidra i utveckling och förbättring av nätverksinfrastruktur * Delta i interna och externa projekt kopplade till nätverk och datacenter * Rådgivning till kunder kring nätverkslösningar och infrastrukturval
Vi söker dig som Har ett starkt tekniskt intresse och trivs i en miljö där du kontinuerligt får sätta dig in i ny teknik och nya lösningar. Krav * Minst 2 till 3 års erfarenhet av drift och felsökning i större nätverksmiljöer * Goda kunskaper inom routing och switching * Erfarenhet av arbete med brandväggar * Grundläggande kunskaper inom GNU/Linux Meriterande * Erfarenhet av open source networking, exempelvis SONiC NOS * Kunskap inom Infrastructure as Code, exempelvis Ansible eller Terraform * Erfarenhet av datacenter-nätverk och tekniker som VXLAN eller BGP/EVPN * Erfarenhet av Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) * Grundläggande kunskaper inom virtualisering exempelvis VMware eller Proxmox
Som person är du nyfiken på teknik och har en vilja att fortsätta utvecklas inom nätverk och infrastruktur. Du uppskattar att arbeta lösningsorienterat, både självständigt och tillsammans med kollegor i tekniska projekt.
Övrig information Start: Enligt överenskommelse Plats: Göteborg, centralt Omfattning: Heltid Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Om kunden Vår kund är ett teknikdrivet företag inom bredband, nätverk och datacentertjänster. De arbetar aktivt med att utveckla framtidens digitala infrastruktur och är kända för sin tekniska kompetens. Deras medarbetare arbetar med avancerade tekniska lösningar tillsammans med kollegor som drivs av innovation och ett genuint teknikintresse. Organisationen präglas av hög kompetens, entreprenörsanda och en kultur där nya idéer och perspektiv uppmuntras.
Om Wrknest På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på. Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7342609-1878194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Vasagatan 35 (visa karta
)
411 37 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9781452