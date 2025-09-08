Nätverkstekniker till spännande bolag i tillväxt - start omgående!
2025-09-08
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos bolaget. Det finns möjligheter till förlängning av uppdraget.
Om företaget
Vi berättar mer om företaget i en första intervju.
Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta nära både kunder och interna team för att säkerställa en stabil och kvalitativ leverans av tjänster. Arbetet är varierande och innebär allt från att hantera inkommande ärenden till att bidra i tekniska felsökningar och samordning av åtgärder. Du blir en viktig länk i kommunikationen mellan kund och organisation och får möjlighet att arbeta i en bred och dynamisk miljö.
Mer specifikt innebär arbetsuppgifterna följande:
Kundkontakt via portal, telefon och e-post på både svenska och engelska
Skapa och hantera ärenden (incidenter, frågor, order) i ITSM-verktyg
Felsökning av kundaccess, CPE och konfiguration/aktivering av CPE och access-switchar (ex. VLAN, kapacitetstjänster)
Koordinering av fältservice vid akuta fiberbrott, hårdvarubyten och andra fel
Ta fram incidentrapporter och Reason for Outage (RFO) vid behov
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
YH-examen eller universitetsutbildning inom nätverksteknik
Grundläggande nätverkskunskaper och förståelse för IT-plattformar
Förmåga att tala och skriva obehindrat på svenska och engelska
Meriterande med kunskap inom ITIL och CSNA
Erfarenhet av servicedesk, fältservice eller fiber/logistik är en fördel
Vi söker dig som är en lagspelare med en samarbetsinriktad och prestigelös inställning. Du har lätt för att skapa goda relationer och trivs med att arbeta i team. I stressiga situationer behåller du lugnet och har förmågan att fokusera på lösningar, vilket gör dig till en stabil och pålitlig resurs i organisationen.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
