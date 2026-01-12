Nätverkstekniker till kund inom Energisektorn i Sundbyberg!
Sway Sourcing Sweden AB / Supportteknikerjobb / Sundbyberg Visa alla supportteknikerjobb i Sundbyberg
2026-01-12
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad och samhällsviktig IT-miljö där stabilitet, säkerhet och tillgänglighet står i fokus? Nu söker vi två seniora nätverkstekniker till ett långsiktigt konsultuppdrag inom nätverksinfrastruktur och datakommunikation.
Du kliver in i rollen som infrastrukturspecialist och blir en nyckelspelare i förvaltning, vidareutveckling och drift av komplexa nätverksmiljöer med höga krav på tillförlitlighet och säkerhet. Uppdraget är ett vikariat för en föräldraledig kollega, men med goda möjligheter till förlängning.
Om uppdraget
I uppdraget arbetar du med routing- och switchingmiljöer i en större, distribuerad nätverksinfrastruktur som omfattar flera siter och tusentals användare. Du samarbetar tätt med drift, förvaltning och övervakningsfunktioner och bidrar både operativt och strategiskt i nätverkets hela livscykel.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Incident- och problemhantering - analysera, felsöka och lösa incidenter i nära samarbete med 24/7-övervakning
Specialistroll - fungera som teknisk expert och stöd för verksamhet, system och externa parter
Ändrings- och förbättringsarbete - genomföra beställningar, ändringar och uppgraderingar enligt etablerade IT-processer
Krav och lösningsdesign - bidra vid teknisk kravställning och framtagande av nya eller vidareutvecklade nätverkslösningar
Tester - medverka i funktionstester och verifiering vid felsökning och vidareutveckling
Dokumentation - säkerställa uppdaterade nätverksritningar, systemdokumentation och driftrutiner
IT-säkerhet - arbeta med säkerhetsfrågor för att säkerställa konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
Vem är du?
Du är en självständig och strukturerad nätverkstekniker med flera års erfarenhet från större IT-miljöer. Du trivs i en specialistroll där kvalitet, samarbete och ansvar är centrala delar av vardagen.
Obligatoriska krav
Minst 2-5 års erfarenhet som nätverkstekniker
Erfarenhet från medelstor till stor nätverksmiljö
Minst 2 års erfarenhet av high availability-miljöer
Minst en giltig certifiering: CCNA, CCNP eller CCIE
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Två eller fler relevanta nätverkscertifieringar (CCNA/CCNP/CCIE eller liknande)
Erfarenhet av nätverksautomation (t.ex. Ansible, Python, Catalyst Center)
Praktisk erfarenhet av livscykelhantering av central infrastruktur
Erfarenhet av arbete i miljöer med skyddsvärd eller säkerhetsskyddsklassificerad information
Praktisk information
Omfattning: Heltid 100 %
Plats: Sundbyberg (hybrid arbetsform)
Uppdragsperiod: 1 mars 2026 till 31 december 2026, med option på förlängning 1 + 1 år
Säkerhetsprövning: Krävs (inkl. registerkontroll)
Låter det här som ett uppdrag för dig?Välkommen med din ansökan - urval sker löpande och uppdraget tillsätts så snart rätt kompetens är på plats. Sista ansöknindagen är 19 jan 2026.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7034598-1783668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9678493