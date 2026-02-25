Nätverkstekniker till Itsam, arbeta med samhällsviktig säkerhet!
2026-02-25
Vill du arbeta i en värderingsstyrd och uppmuntrande miljö där din och organisationens utveckling står i fokus? Välkommen att söka tjänsten som Nätverkstekniker till Itsam!
Om rollen
Som nätverkstekniker kommer du att vara en del i att forma nätverksinfrastrukturen med målet att uppnå redundans i förbindelser och mellan datacenters. Din problemlösningsförmåga kommer att vara avgörande för att säkerställa stabilitet, säkerhet och tillgänglighet i medlemskommunernas IT-drift, till exempel genom integrationen mellan ClearPass, Fortinet-produkter och Aruba-hårdvara.
Du kommer att delta i drift och utveckling av tekniska infrastruktur och dess tillämpningar, hantera utvecklingsuppdrag från målformulering till dokumentation, övervaka och optimera nätverksprestanda, samt implementera och hantera säkerhetsåtgärder för att skydda medlemmarnas nätverksinfrastruktur. Dessutom kommer du att lösa olika ärenden och agera support (3-linjen) i komplexa problem.
Hos Itsam får du arbeta med modern teknik i ett kompetent och engagerat team där egna initiativ uppmuntras och dina idéer tas tillvara. Här får du möjlighet att påverka både din egen och verksamhetens utveckling.
Vi söker dig som har:
Vidareutbildning inom nätverk och minst 2 års arbetslivserfarenhet inom området, eller minst 3 års arbetslivserfarenhet om du inte är utbildad inom området och arbetat brett inom nätverk.
God kunskap inom RADIUS, Linux, switching och routing.
Erfarenhet av brandväggar, särskilt FortiGate
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Kunskap om datacenter/virtualiseringsplattform
Erfarenhet av nätverkssäkerhet
Erfarenhet av ClearPass
Du erbjuds
Friskvårdsbidrag.
Flexibel arbetstid.
Möjlighet att arbeta upp till 50% remote.
Arbetsort från Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög eller Linköping. Du behöver närvara på huvudkontoret i Linköping 1 gång/v.
Om vår kund
Kommunalförbundet Itsam, som omfattar kommunerna Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög, ansvarar för gemensam IT-verksamhet och stödjer medlemskommunernas digitalisering och verksamhetsutveckling. Med över 40 anställda och huvudkontor i Linköping, är Itsam en engagerad och samarbetsinriktad organisation.
Itsam fokuserar på att ge medlemskommunerna bästa möjliga stöd och service, vilket i sin tur förbättrar servicen till invånarna. Organisationen värdesätter god sammanhållning, gemensam problemlösning och en stimulerande arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Publiceringsdatum2026-02-25
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsort: Linköping, Boxholm, Vimmerby, Ydre, Ödeshög eller Åtvidaberg (beroende på vart du bor)
Arbetstid: Heltid, måndag-fredag kl 8-17
Vi behandlar ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag passerat.
