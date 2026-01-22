Nätverkstekniker till försvarssektorn
Vår kund inom försvarssektorn söker engagerade och drivna personer med ett passionerat intresse för nätverk. Som en viktig del av deras team kommer du att trivas i rollen som problemlösare och vara dedikerad till att leverera högkvalitativa och effektiva lösningar. Din förmåga att hjälpa andra och din vilja att ständigt fördjupa dina kunskaper inom nätverk kommer att vara avgörande. Till denna roll söker vi personer som har arbetat som nätverkstekniker i 4-8 år, samt personer med över 9 års erfarenhet som nätverkstekniker
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
I rollen som nätverkstekniker kommer du att vara en nyckelperson i teamet och ansvara för daglig drift, support och administration av nätverksinfrastrukturen. Ditt arbete kommer även inkludera hantering och felsökning av inkommande incidenter och beställningar.
Du kommer att arbeta i en dynamisk arbetsmiljö där du kommer få möjlighet att växa och utvecklas. Du kommer att ha utmanande och varierande arbetsuppgifter som ger dig möjlighet att ständigt utveckla dina färdigheter. Du kommer att vara en del av ett stöttande team och en företagskultur som värdesätter innovation och samarbete. Profil
Vi tror att du är en självgående och ansvarstagande individ som trivs i teamarbete. Du har en stark motivation att ständigt utvecklas och dela med dig av din kunskap till kollegor. Din förmåga att arbeta effektivt och leverera resultat av hög kvalitet kommer att vara nyckeln till framgång i denna roll.Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning eller erfarenhet av liknande arbete.
• Minst fyra års erfarenhet av att ha arbetat som nätverkstekniker.
• Erfarenhet av Network Security och Network Operation.
• Erfarenhet av LAN baserat på Cisco, Dell, HPE Aruba
• Erfarenhet av CISCO ISE.
• Erfarenhet av Fortigate/Checkpoint.
• Kunskap inom något/några av följande områden: Cisco, Checkpoint, Fortinet, Citrix.
• Erfarenhet av scripting och automatisering.
Uppdraget omfattas av försvarssekretess vilket sätter kvar på arbete på plats fem dagar i veckan. Säkerhetsprövningssamtal och bakgrundskontroll kommer att genomföras. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
