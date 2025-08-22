Nätverkstekniker till försvarssektorn
2025-08-22
Vi söker fem kompetenta och drivna nätverkstekniker med rätt erfarenhet och som är intresserade av att arbeta i en säkerhetsklassad miljö. Läs mer om detta uppdrag inom försvarssektorn i Göteborg och registrera sedan din ansökan!
Uppdraget är placerat inom en försvarshemlig miljö och kräver därför särskilda säkerhetskrav (RK2).
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
Som nätverkstekniker inom försvarssektorn kommer du att arbeta med pågående projekt och förvaltningar inom en säker och skyddad försvarshemlig miljö. Uppdragen kan variera och omfatta drift, utveckling eller uppgraderingar av nätverkslösningar, för att säkerställa de höga krav som ställs på säkerhet och funktionalitet.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker personer med bred nätverkskompetens inom följande områden:
• LAN-baserade lösningar med erfarenhet av Cisco, Dell och HPE Aruba
• CISCO ISE för autentisering och nätverksåtkomstkontroll
• Brandväggar som Fortigate och Checkpoint
• Erfarenhet av att arbeta i säkerhetskritiska miljöerErfarenheter
För detta uppdrag ser vi gärna att du har mellan 4-9 års erfarenhet som nätverkstekniker eller motsvarande erfarenhet inom relevanta områden. Vi välkomnar även kandidater med än mer senior erfarenhet. Vi har uppdragen till dig också.
Säkerhetskrav:
Uppdraget omfattas av försvarssekretess och kräver svenskt medborgarskap samt godkännande av säkerhetsprövning utförd av relevant myndighet.
Vad vi erbjuder
• Möjlighet att arbeta i en dynamisk och säkerhetsklassad miljö
• Varierande och utvecklande uppdrag inom försvarssektorn
• Ett engagerat och professionellt team
• Konkurrenskraftiga villkor
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Mathias Gyllander
Mathias Gyllander
• 46 734159368
Mathias.Gyllander@centric.eu

Ersättning
