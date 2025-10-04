Nätverkstekniker till Försvarsmaktens cyberförsvar i Stockholm
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-10-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Inledning
Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmakten är en organisation i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna om Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer.
Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu en erfaren Nätverkstekniker. Vi söker dig som är nyfiken på, eller redan brinner för, nätverk och IT-säkerhet samt vill utvecklas.
Om befattningen
I befattningen kommer du att kunna arbeta med utveckling, förvaltning och konfiguration av alla vanliga förekommande nätverkskomponenter - samt några inte så vanliga. Som en naturlig del i arbetet ingår bevakning av omvärlden och det är viktigt att du håller dig uppdaterad inom de senaste teknikerna inom nätverksinfrastruktur. Det finns goda möjligheter till egen utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för nätverk i en säkerhetsklassad IT-miljö
• Arbeta brett med nätverkskomponenter så som switchar, routrar och brandväggar över såväl WAN som LAN och i datacenter
• Vara med och utveckla samt förvalta vår IT-miljö
• Ta fram ny design för lösningar samt implementera dessa
• Arbeta löpande med drift, underhåll och felsökningPubliceringsdatum2025-10-04Kvalifikationer
• Minst fem års erfarenhet av nätverksdrift med i huvudsak Cisco-baserade produkter
• Avancerad kunskap och erfarenhet av switchar, routrar och brandväggar
• Erfarenhet av både fysisk och virtuell nätverksinfrastruktur
• Erfarenhet av installation och konfiguration av nätverk och nätverkskomponenter
• Goda kunskaper avseende Linux och Windows
• Akademisk utbildning eller kunskaper förvärvade genom relevant arbetslivserfarenhet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Design av nätverksinfrastruktur, fysisk och i virtualiseringsmiljö
• Erfarenhet av automatisering
• Infrastruktur som kod
• Konfigurering av krypterade förbindelser
• Övervakning av nätverkstrafik
• Intrångsdetektering
• Programmering och skriptning (Python, Bash, PowerShell)
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens signalskyddssystem och IT-system
Personliga kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du bör vara analytisk och noggrann. För att trivas hos oss måste du ha ett högt säkerhetsmedvetande och kunna tillämpa ett kritiskt och sakligt förhållningssätt. Du har en god förmåga att samarbeta och samverka med andra men är även bekväm med att arbeta självständigt. Som person är du nyfiken och vill utvecklas i din profession.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess.
Arbete på annan ort, beredskap samt skiftarbete kan förekomma.
Även resor i tjänsten kan förekomma, både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast 2/11 - 2025. Ansökan med meritförteckning skickas till:cyberintresse@mil.se
, ange referens 33442. Eller via brev till: Försvarsmakten Högkvarteret/FST STRA Cyber, Att EWI, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm. Märk kuvertet "Ansökan" och ange annonsens referens.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9540624