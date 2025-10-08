Nätverkstekniker till bolag i Göteborg!
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2025-10-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Har du ett stort intresse för nätverk och vill utvecklas inom området? Nu söker Academic Work en junior nätverkstekniker till vår kund - en roll där du får kombinera tekniskt arbete med praktisk problemlösning och kundkontakt.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att arbeta med varierande uppdrag där du stöttar kunder med felsökning, konfiguration och enklare installationer. Arbetet sker både på distans, ute hos kund och på kontor. Det innebär att du behöver
vara flexibel och trivas med att jobba ute hos kunder. Som nätverkstekniker hos vår klient kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att deras nätverksinfrastruktur är stabil, säker och effektiv. Du kommer att arbeta med både drift och utveckling av nätverkslösningar, i ett dynamiskt team som värdesätter innovation och samarbete.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett team med engagerade nätverkstekniker
• En dedikerad konsultchef
• Chansen att växa i ett stort bolag som satsar på sina medarbetare
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att hantera, underhålla och utveckla nätverksinfrastruktur. Du kommer att ansvara för att säkerställa hög tillgänglighet och prestanda i nätverket, samt bidra med din kompetens i nya projekt och uppgraderingar.
• Installera och konfigurera nätverksutrustning
• Konfigurera switchportar och VLAN
• Ge support kring brandväggar (Fortinet, Aruba, Cisco)
• Övervaka nätverksprestanda och felsöka problem
• Dokumentera nätverkskonfigurationer och processer
• Ge teknisk support till användare
VI SÖKER DIG SOM
• Har studerat en eftergymnasial utbildning inom nätverk, meriterande om du har läst Nätverksteknik med IT-säkerhet från Högskolan Väst
• Har ett genuint intresse för nätverksinfrastruktur
• Har en grundcertifiering som t.ex. . CCNA eller motsvarande
• Har erfarenhet av brandväggar och VPN
• Är social, serviceinriktad och trivs med att prata med människor
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift
• Har körkort B
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Svenskt medborgarskap krävs för att kunna vara aktuell för denna tjänst då vissa uppdrag hos vår kund är säkerhetsklassade. Läs mer om vad en säkerhetsprövning innebär här.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114981". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9545734