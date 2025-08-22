Nätverkstekniker som är redo för nästa steg? Se hit!

Centric Professionals AB
2025-08-22


Nu söker vi en nätverkstekniker till ett uppdrag hos en av de ledande leverantörerna av molnbaserade IT-tjänster i Norden. Företaget arbetar med den senaste tekniken och du kommer ha enorma möjligheter att utvecklas och själv få forma din framtid. Du kommer att bli en del av företaget som bidrar till bättre IT-lösningar som gör skillnad för kunderna.
Tjänsten inleds som konsultuppdrag med ambitionen att anställningen ska gå över till kunden.
Som konsult på Centric får du självklart en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

2025-08-22

Dina arbetsuppgifter
I rollen som nätverkstekniker kommer du att vara en del av Operationsteamet. Tillsammans med dina kollegor i teamet kommer ni att ansvara för support, felsökning och incidenthantering av företagets nät, kommunikations- och säkerhetstjänster för kunderna.
Du kommer att arbeta huvudsakligen med förändringar och felavhjälpning och få arbeta med Fortinet, Cisco och fysiska datacenter. Du kommer att få möjligheten att utveckla dina tekniska kunskaper inom bland annad routing, switchning, brandväggsfiltrering, VPN-tunnlar, VPN-klienter, trådlösa nätverk och WAN förbindelser.
Du kommer att få arbeta i ett riktigt härligt team av kollegor som stöttar och utvecklar varandra.
Beredskap och jour kan förekomma i tjänsten.

Din profil och kvalifikationer

Vi ser gärna att du har 1-3 års erfarenhet som nätverkstekniker och är redo för nästa steg. Vi värdesätter din förmåga och vilja att utvecklas och att du har ett brinnande intresse för teknik. Du har även kunskap inom routing, switchning, nätverkssäkerhet och brandväggar.

Kvalifikationer

Praktiskt erfarenhet av brandväggen Checkpoint

TCP/IP

VPN

BGP
Meriterande

Cisco

Fortinet
Vad vi erbjuder

På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Julieth Escobar på tfn: 0734-159387 eller julieth.escobar@centric.eu

Individuell lönesättning

Sista dag att ansöka är 2025-11-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "188375650".

Detta är ett heltidsjobb.

Centric Professionals AB (org.nr 556718-3693), https://careers.centric.eu/

Centric

CENTRIC Sweden
Julieth.Escobar@centric.eu
+46 734 159387

9472496

