Nätverkstekniker på deltid till Fibr i Edsbyn!
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Är du en problemlösare som drivs av att skapa stabila, säkra och framtidssäkrade dataflöden och nätverksmiljöer? Har du stenkoll på switchar, routrar och servrar eller viljan och drivkraften att bli nästa expert på området? Vi söker nu en engagerad nätverkstekniker till vår kund Fibr i Edsbyn!Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Fibr är ett innovativt företag i Edsbyn, Hälsingland, som utvecklar och producerar allergivänliga energibars rika på fibrer och fullkorn. Med ett eget allergifritt bageri och en tydlig vision om inkludering skapar Fibr hållbara livsmedel som alla kan njuta av. Nu satsar man stort på en helautomatiserad produktion och modern teknik för att fortsätta driva innovation i livsmedelsbranschen.
Fibrs nätverksinfrastruktur spelar en helt central roll i det större systemet. Det är ryggraden som integrerar och säkrar allt från de automatiserade produktionslinjerna till affärssystemen. Därför är de nu redo att välkomna en student till sitt teknikteam!
Du kommer att arbeta nära ett engagerat team som tillsammans driver utvecklingen framåt. I din roll som nätverkstekniker kommer du att jobba med att bygga, optimera och underhålla nätverksmiljön för och säkerställa hög driftsäkerhet, kvalitet och integration i produktionen. Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill omsätta dina teoretiska kunskaper i en konkret, högteknologisk miljö där IT möter modern industri.
Du erbjuds
En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att arbeta med innovativa lösningar i ett expansivt företag.
Ett kreativt och stöttande team där din röst och dina idéer värderas.Dina arbetsuppgifter
Rollen handlar om att vara länken mellan den fysiska infrastrukturen och företagets digitala system. Du bidrar till att hårdvaran fungerar, att nätverket är säkert och att kommunikationen mellan verksamhetens system är stabil och tillförlitlig.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Hårdvara & System: Du är delaktig i uppbyggnaden och driften av företagets servermiljö. Arbetet omfattar montering och konfigurering av servrar, installation av Linux och virtualiseringsplattformar samt drift av GPU-baserade system och containerlösningar.
Nätverk & Integration: Du driftsätter stabila nätverk, kopplar ihop servrarna med fabriksnätet och sätter upp säkra VPN-tunnlar för fjärråtkomst.
Säkerhet & Drift: Du skyddar och underhåller infrastrukturen genom brandväggar, SSH-nycklar, säkerhetsuppdateringar och löpande hårdvarukontroller.
AI-infrastruktur: Du är delaktig i uppbyggnaden och driften av företagets AI-miljö. Arbetsuppgifterna omfattar installation och konfigurering av lokala AI-modeller, GPU-baserade system, API:er samt arbete med prestanda, tillgänglighet och säkerhet.
Vi söker dig som
Studerar en eftergymnasial IT-teknisk utbildning på minst 50%
Har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift då det krävs i arbetet
Har ett starkt intresse för IT
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för denna tjänst ser vi att du är problemlösande och nyfiken på att lära dig mer och utvecklas tillsammans med Fibr. Du trivs med eget ansvar och har en god förmåga att självständigt driva dina egna arbetsuppgifter framåt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOGADX". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10018738