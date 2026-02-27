Nätverkstekniker med inriktning Proxy och lastbalansering
2026-02-27
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Vill du arbeta med stabil, säker och modern nätverksinfrastruktur i en komplex miljö som ständigt utvecklas? Hos oss får du stort tekniskt ansvar, möjlighet påverka arkitektur och arbetssätt - och möjligheten att jobba med lösningar som gör skillnad för tusentals användare i flera kommuner.
I Sundsvalls kommun tänker vi lite annorlunda än många andra när det kommer till digitalisering och IT. Vi försöker skapa ett klimat inom hela organisationen som främjar mod, innovation, jämställdhet och omställningsförmåga samtidigt som alla våra leveranser sker med kvalité. Vi delar med oss av det vi gör, bjuder in medborgare, företag och andra kommuner och myndigheter att samverka och samskapa med oss. Samtidigt ställer vi tydliga krav på systemleverantörer och branschen att tänka annorlunda, att jobba med modern och framtids säkrad teknologi och öppna, delade lösningar. Det har bland annat resulterat i att vi 2021 tilldelades priset "Sveriges digitaliseringskommun" och 2024 blev vår IT-direktör utsedd till årets CIO av Dagens Industri.
Vi arbetar långsiktigt, sätter säkerheten först och bygger en robust miljö med moderna verktyg och tydlig teknikstrategi. Nu söker vi en nätverkstekniker som kan stärka vårt team och bidra både i det dagliga arbetet och i vår utvecklingsresa.
Så här bidrar du i rollen som Nätverkstekniker
Dina huvudsakliga ansvarsområden
- Drift, utveckling och säkerhet i vår nätverksmiljö
- Installation, konfiguration och optimering av nätverkskomponenter
- Incidenthantering och avancerad felsökning (3rd line)
- Arbete med proxy, lastbalansering och trafikstyrning
- Automation och effektivisering av återkommande uppgifter
- Livscykelhantering och planering
- Teknisk dialog med verksamhet och leverantörer
Du kommer att ha stort handlingsutrymme och egen påverkan på vägen framåt.
Teknikstack - det här jobbar vi med
Nätverk & säkerhet
- Produkter och lösningar från bl.a. Cisco och F5
- Segmentering, trafikmönster, brandväggslogik
- Proxy och lastbalansering i större driftmiljöer
Automation & utveckling
- Ansible som plattform
- Python eller i vissa fall PowerShell
- CI/CD-tänk för nätverksrelaterade förändringar dvs Infrastructure as Code (IaC)
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
- Har erfarenhet av nätverksdrift i större miljöer, du har antagligen förvärvat dig kunskaper genom högre utbildning och flerårigt arbete.
- Har intresse för säkerhet, trafikstyrning och nätverksarkitektur
- Gillar att automatisera och effektivisera
- Trivs med att lösa komplexa problem metodiskt
- Kommunicerar tydligt och gärna delar kunskap med kollegor
- Har gott ordningssinne och gillar att ta ansvar
Vi ser det som meriterande om du har certifieringar (ex. Cisco), erfarenhet av automation samt arbete enligt agila metoder. Vi värdesätter nyfikenhet, vilja att lära och en stabil grund i nätverksdrift.
Hos oss får du
- Labbmiljö, tid för omvärldsbevakning och möjlighet till certifieringar
- Ett team där vi tar ansvar för varandra och stöttar i svårare felsökningar
- Ett uppdrag med stor påverkan: din kompetens gör skillnad för tusentals användare
- En hållbar arbetsmiljö med balans mellan utveckling och drift
- Möjlighet att jobba i en verksamhet som bygger för framtiden
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Ersättning
Månadslön
