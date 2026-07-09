Nätverkstekniker med fokus på NSX och Data Fabric
Statistiska centralbyrån / Supportteknikerjobb / Örebro Visa alla supportteknikerjobb i Örebro
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Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bygga framtidens datacenter?
Vi söker en engagerad och tekniskt driven nätverkstekniker som vill arbeta med moderna nätverkslösningar inom Software Defined Networking (SDN), virtualisering och datacenterinfrastruktur. Hos oss får du möjlighet att utveckla och förvalta en verksamhetskritisk plattform där VMware NSX och Data Fabric utgör centrala komponenter.
Som nätverkstekniker kommer du att arbeta med design, drift, utveckling och felsökning av vår nätverks- och datacenterplattform. Du blir en viktig del av ett team som ansvarar för att säkerställa hög tillgänglighet, säkerhet och prestanda i en komplex och modern IT-miljö.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Drift och förvaltning av VMware NSX-miljöer
• Konfiguration och utveckling av nätverk inom VMware Cloud Foundation
• Hantering av Data Fabric-lösningar för moderna datacenter
• Design och implementation av nätverkssegmentering och säkerhetslösningar
• Felsökning och incidenthantering inom nätverk och virtualisering
• Automatisering och effektivisering av nätverksrelaterade processer
• Samarbete med specialister inom server, lagring, säkerhet och molntjänster
Vi erbjuder dig:
• Arbete med några av marknadens mest moderna datacenterplattformar
• Kompetenta kollegor och stora möjligheter till vidareutbildning
• En central roll i utvecklingen av verksamhetskritisk IT-infrastruktur
• Flexibla arbetsformer och god balans mellan arbete och fritid
Välkommen att bli en del av teamet som bygger morgondagens digitala infrastruktur redan idag.Kvalifikationer
Du ska ha:
• Aktuell arbetslivserfarenhet och minst 3 års arbetslivserfarenhet av avancerad nätverksdrift i större IT-miljöer
• Dokumenterad erfarenhet och kunskap inom routing och switching (BGP, OSPF, EVPN/VXLAN är meriterande)
• Minst 2 års aktuell arbetslivserfarenhet av VMware NSX-T eller NSX
• Dokumenterad erfarenhet och hög kunskap inom datacenternätverk och virtualiserade miljöer
• Arbetslivserfarenhet av automatisering med exempelvis PowerShell, Python eller Ansible
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av VMware Cloud Foundation (VCF)
• Erfarenhet av Aria Suite
• Erfarenhet av Kubernetes och containerplattformar
• Erfarenhet av Zero Trust-arkitektur och mikrosegmentering
• Kunskap att dokumentera, analysera och lösa komplexa tekniska problem
Vi söker dig som är nyfiken och har ett genuint teknikintresse, med en stark vilja att utvecklas och bidra till förbättringar i den tekniska miljön. Du har en god problemlösningsförmåga och är initiativtagande, vilket gör att du driver ditt arbete framåt på ett självständigt sätt.
Du har ett strukturerat arbetssätt och drivs av att ständigt utveckla både dig själv och den tekniska miljön, samtidigt som du arbetar mål- och resultatorienterat för att säkerställa hög kvalitet i dina leveranser. Rollen kräver att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter från start till mål.
Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och trivs i team, där du bidrar till ett positivt samarbete och gemensamma resultat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Den här tjänsten finns på sektionen för IT/IOS/DCÖrebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/567". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837)
Åkullegatan 14 (visa karta
)
701 89 ÖREBRO Arbetsplats
SCB, IT Kontakt
Ordförande, ST vid SCB
Jonas Olofsson 010-479 40 00 Jobbnummer
9998707