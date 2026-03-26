Nätverkstekniker med fokus på drift, felsökning och utveckling
Vill du arbeta i en miljö där nätverket är avgörande för att verksamheten ska fungera - varje dag? Här får du en roll där du kombinerar praktiskt arbete ute på site med teknisk problemlösning och utveckling av framtidens nätverkslösningar.
Om kundföretaget
Vår kund är en av Sveriges största aktörer inom sin bransch och driver en omfattande IT-miljö som stödjer både kontor och logistikverksamhet över hela landet. Organisationen präglas av stabilitet, långsiktighet och stora utvecklingsmöjligheter, samtidigt som man befinner sig i en moderniseringsresa där infrastrukturen kontinuerligt förbättras och standardiseras.Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Som nätverkstekniker arbetar du nära verksamheten och ansvarar för att nätverksmiljöerna fungerar stabilt och effektivt - både i det dagliga arbetet och vid större förändringar.
Du kommer att:
• Arbeta hands-on med installation, rackning och byte av nätverksutrustning
• Felsöka och hantera mer avancerade incidenter på plats
• Arbeta i ärende- och changeflöden via ITSM-system
• Delta i projekt kopplade till modernisering, standardisering och teknisk skuld
• Samarbeta med centrala nätverksteam, arkitekter och andra tekniker
Rollen är till stor del on-site och innebär resor mellan olika kontor och logistikcenter, främst i Stockholmsområdet men även till andra orter vid behov.
Skallkrav
• Erfarenhet av nätverksdrift i produktionsmiljö (LAN/WLAN)
• God förmåga att felsöka nätverksrelaterade problem
• Kunskap inom TCP/IP, VLAN, DNS och DHCP
• Erfarenhet av ITSM-verktyg (exempelvis ServiceNow eller liknande)
• Erfarenhet av att installera och byta nätverksutrustning
• B-körkort, gärna egen bil
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande krav
• Relevant eftergymnasial utbildning inom nätverk/IT
• Erfarenhet av Cisco, Fortinet eller Check Point
• Certifieringar såsom CCNA
• Förståelse för säkerhet och risk kopplat till nätverksmiljöerDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Självgående och ansvarstagande
• Strukturerad och noggrann
• Kommunikativ och samarbetsvillig
• Lösningsorienterad med en prestigelös inställning
Om oss på Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos vår kund.
Övrig information
• Ort: Stockholm (med resor i regionen)
• Startdatum: Omgående / enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Arbetstid: Kontorstider med flex, viss övertid kan förekomma vid behov
Rekryteringsprocess
• Telefonintervju
• Intervju
• Personlighet- och problemlösningstest
• Intervju med kund
• Bakgrundskontroll, drogtest Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52288_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
175 00 KALLHÄLL Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Mathilda Boethius mathilda@framtiden.com
9820031