Nätverkstekniker - uppdrag hos större myndighet
Vi söker nu en nätverkstekniker till ett uppdrag hos en större svensk myndighet. Du blir en del av en stabil och trygg arbetsplats där ett engagerat och mycket trevligt team av konsulter redan arbetar tillsammans. Här finns en stark laganda, hög kompetens och en positiv arbetsmiljö där man hjälps åt och har roligt på jobbet.
Om rollen
Som nätverkstekniker kommer du att arbeta med drift, utveckling och optimering av en omfattande nätverksmiljö. Rollen innebär både operativt arbete och ett mer övergripande ansvar för att säkerställa en stabil, säker och effektiv nätverksinfrastruktur.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa drift, övervakning och felsökning av LAN- och WAN-miljöer
Installera, konfigurera och dokumentera nätverksutrustning såsom routrar, switchar, accesspunkter, brandväggar och proxy
Delta i den dagliga driften tillsammans med övriga tekniker i teamet
Planera, optimera och vidareutveckla nätverksplattformen
Ansvara för administration och dokumentation av nätverket
Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är en utbildad nätverkstekniker med minst 5 års erfarenhet inom området och som har arbetat med komplexa nätverksmiljöer. Du har en bred kompetens inom nätverk och kan ta ansvar för uppdrag samt leda mindre arbetsgrupper vid behov.
Du har god erfarenhet av:
Nätverksdesign inom MAN, LAN, WAN, WLAN och datacenter
Cisco-baserade nätverksmiljöer
Trafikanalys och kapacitetsplanering
Införande och utveckling av nätverkslösningar
Anpassning av nätverk för videokommunikation och IP-telefoni
IT-säkerhet kopplat till internetåtkomst
Skalning av nätverk för hög belastning eller verksamheter med flera kontor/länder
Intrångsdetektering, loggning och larm i komplexa nät
Om MW Group
Uppdrag i en stabil och samhällsviktig verksamhet
Ett mycket trevligt och erfaret konsultteam
En trygg arbetsmiljö där kompetens och samarbete värderas högt
Möjlighet att arbeta med stora och avancerade nätverksmiljöer
Är du en erfaren nätverkstekniker som vill arbeta i en stabil organisation tillsammans med ett engagerat team? Då vill vi gärna höra från dig.
Om MW Group
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och, myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten. Så ansöker du
