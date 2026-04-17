Nätverkstekniker - med ansvar för signalskydd och separata system
2026-04-17
Sektionen för Signalskydd och separata system, RK Teknisk styrning och innovation, Digitaliseringsavdelningen, Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliet har till uppgift att göra regeringens politik till verklighet. För att kunna arbeta effektivt och säkert behövs en pålitlig digital infrastruktur med system som stöttar Regeringskansliets arbete. Nu söker vi dig som vill vara med på förändringsresan mot en sömlös digital myndighet och bidra med din erfarenhet och digitala kompetens.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag
Vi söker en IT-säkerhetstekniker inom nätverk som vill vara med och utveckla Regeringskansliets separata och säkerhetsskyddade nätmiljöer. Du arbetar med hela infrastrukturen, från switchar och routrar till brandväggar och kryptoutrustning och bidrar i ett läge där vi moderniserar och stärker våra nätverksplattformar.
I rollen ansvarar du för drift, underhåll och felsökning, samtidigt som du är delaktig i att ta fram och implementera förbättrade nätverkslösningar. Du arbetar aktivt med att analysera och höja nätverkens säkerhet, följa utvecklingen inom området och säkerställa att våra mest skyddsvärda IT-miljöer är robusta och tillförlitliga.
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor, och du bidrar till en säker och stabil IT-infrastruktur som är viktig för Sveriges framtid.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/Publiceringsdatum2026-04-17Bakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppfylla alla skallkrav och gärna även de meriterande kriterierna.Kvalifikationer
Gymnasieexamen.
Flerårig erfarenhet av nätverksdrift i Linux och Windows baserade miljöer.
Erfarenhet av design, konfiguration och vidareutveckling samt optimering av nätverksinfrastruktur.
Erfarenhet av fysisk nätverksinfrastruktur.
Arbetslivserfarenhet av verktyg för övervakning samt analys av loggar.
Erfarenhet av att leda och driva tekniska initiativ och projekt.
Arbetslivserfarenhet av WAN/LAN och VPN.
Arbetslivserfarenhet av avancerad konfiguration av routrar, brandväggar och Switchar.
Erfaren användare av script så som powershell, bash och python.
Du kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Relevant högskoleutbildning.
CCNP (Cisco Certified Network Professional) certifiering eller motsvarande utbildning.
Erfarenhet av test och verifiering av nätverk och nätverkskomponenter.
Erfarenhet av nätverksdrift inom säkerhetsklassade IT-miljöer.
Erfarenhet av totalförsvarsgemensamma säkerhetssystem.
Arbetat med skyddsvärd information.
Erfarenhet av signalskydd.
Dina Egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Din problemlösande och analytiska förmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa situationer och hitta välavvägda lösningar. Du har en prestigelös inställning och samarbetar gärna med andra för att nå bästa möjliga resultat. Du tar ansvar, visar initiativ och anpassar dig när behoven skiftar - alltid med fokus på att skapa stabila, säkra och hållbara lösningar som gör verklig skillnad.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Annonsen avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Beredskapsarbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Edward Miller som är sektionchef, på 076-135 68 23. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Filip Ristov på 070-316 86 34. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123323".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
https://www.regeringen.se/
Mäster Samuelgatan 70
111 21 STOCKHOLM
