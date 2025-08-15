Nätverkstekniker - bygg framtidens nätverk
Socialstyrelsen / Supportteknikerjobb
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med tekniskt avancerade nätverkslösningar i en verksamhet som påverkar hela Sveriges vård och omsorg?
Vår IT-infrastruktur har en central funktion i att stödja och utveckla verksamheten - och nu står vi inför en större moderniseringsresa. Som nätverkstekniker får du en nyckelroll i att bygga framtidens säkra och robusta nätverk. Hos oss väntar ett varierat arbete med teknisk bredd och möjlighet att bidra till ett viktigt samhällsuppdrag.
Om rollen
I rollen som nätverkstekniker ingår du i den grupp som förvaltar och utvecklar Socialstyrelsens IT-nätverk, både strategiskt och operativt. Eftersom vår IT-drift till största delen sker internt får du möjlighet att arbeta nära systemen och verksamheten i en bred och omväxlande roll. Arbetsuppgifterna är varierade och spänner över allt från drift till utveckling och felsökning.
Vi står just nu inför ett större förändringsprojekt där IT-infrastrukturen ska lyftas till nästa nivå. Många av våra system och lösningar kommer att uppgraderas eller bytas ut - och du blir en viktig del i denna spännande resa.
Rollen passar dig som drivs av att ständigt förbättra både teknik och arbetssätt. Här erbjuds du en dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik, och där utveckling och lärande är en självklar del av vardagen - eller som vi brukar säga: "The biggest room in the world is the room for improvement."
Om dig
Du har lång och gedigen erfarenhet av att bygga, drifta och vidareutveckla nätverksinfrastruktur, inklusive nätverkssäkerhet. Troligen har du haft en roll med arkitektliknande inslag under flera år.
Du är analytisk och lösningsorienterad - du trivs med att identifiera förbättringsområden, föreslå lösningar och ta egna initiativ. Du arbetar strukturerat, dokumenterar kontinuerligt ditt arbete och ser till att skapa ordning även i komplexa miljöer.
Vi ser också att du är självgående och proaktiv, men samtidigt har lätt för att samarbeta och dela kunskap med andra i teamet. Du har god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, och kan anpassa ditt budskap utifrån målgruppen - oavsett om det handlar om tekniska specialister eller personer utan IT-bakgrund.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• flerårig erfarenhet av nätverk och nätverkssäkerhet
• erfarenhet av nätverkshårdvara, t.ex. brandväggar, lastbalanserare, switchar och eller routrar
• god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• eftergymnasial utbildning inom nätverk
• certifiering som CCNP, JNCIP-ENT, F5-CTS eller motsvarande
• erfarenhet av produkter från F5, Juniper, Cisco, Infoblox, Checkpoint och Palo Alto Networks
• erfarenhet av Observium, LibreNMS och Nautobot
• erfarenhet av att arbeta med routing-protokoll (t.ex. BGP) och Python-skript inom nätverk
• erfarenhet av att arbeta i ett CMDB-verktyg.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Din tjänstetitel blir systemtekniker och din placering är på Enheten för it-infrastruktur.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Andreas.Noren@socialstyrelsen.se
.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Klara.Renberg@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för Saco-S är Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders.Nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 14 september 2025. Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), http://www.socialstyrelsen.se Jobbnummer
9459361