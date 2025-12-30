Nätverksstekniker inom Cisco trådlös infrastruktur
2025-12-30
Har du goda kunskaper och tidigare arbetslivserfarenhet inom nätverk och vill arbeta i en ansvarsfull roll med goda utvecklingsmöjligheter? Då är det dig vi söker! En av våra kunder i Stockholm behöver hjälp.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att bygga på sin karriär.
Som senior nätverkstekniker arbetar du med komplexa arbetsuppgifter, antingen inhouse eller ute hos kund.
Ditt arbete kommer främst bestå av:
Drifta, supporta, förändra och utveckla kundens datanätverk
Ta hand om nätverksinstallationer från ax till limpa
Konfigurera switchar och routrar
Bygga långsiktiga goda relationer till kravställare och kunder
Designa lösningar och hantera större tekniska implementeringar
Dokumentation och rapporteringar
Övervakning av nätverk och utrustning
Din profil och kvalifikationer
För att lyckas i rollen som senior nätverkstekniker bör du ha:
Examen inom IT/nätverk
Minst 3-5 års arbetslivserfarenhet som nätverkstekniker
Erfarenhet av komplexa nätverksmiljöer
Behärskar svenska i både tal och skrift
Arbetslivserfarenhet av trådlös infrastruktur
Erfarenhet av komplexa Ciscomiljöer
Meriterande kunskaper:
IT-säkerhet i komplexa nätverksmiljöer
CCNA/CCNP-certifiering
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Julieth Escobar julieth.escobar@eccera.com Jobbnummer
9666041