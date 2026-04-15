Nätverksspecialist med fokus på avancerad felsökning
Vill du arbeta i en central roll där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad? Vi söker nu en erfaren nätverkstekniker till ett uppdrag inom Hybrid IT Services, där du blir en nyckelperson i ett engagerat nätverksteam.
Du kommer att arbeta med beställningar, drift och underhåll av nätverksinfrastruktur samt stötta i förvaltningsrelaterat arbete. Rollen kräver både teknisk höjd och ett proaktivt arbetssätt.
Om uppdraget Omfattning: 100 %. Plats: Stockholm. Distansarbete: Cirka 50 %. Start: 4 maj 2026. Slut: 30 november 2026, med möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter Du arbetar med drift, felsökning och vidareutveckling av nätverksmiljöer. Du analyserar trafikflöden och identifierar rotorsaker till problem. Du bidrar till stabil och säker nätverksdrift i en affärskritisk miljö. Du samarbetar nära teamet och bidrar till kontinuerlig förbättring.
Kravprofil Starka praktiska felsökningskunskaper inom lager 2 och lager 3. Erfarenhet av drift och felsökning av brandväggar såsom Palo Alto och Check Point. Erfarenhet av Cisco, Cisco ISE samt HPE/Aruba felsökning. God förståelse för best practice-konfigurationer. God förståelse för automation och LibreNMS samt ett DevOps-tänk. Djup förståelse för routing och switching, exempelvis OSPF, BGP, MPLS, VLAN och STP. Förmåga att utföra paketinsamlingar och analysera trafikflöden. Erfarenhet av logganalys. Proaktivt och analytiskt arbetssätt med fokus på rotorsaksanalys. God samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga. Förmåga att arbeta lugnt och strukturerat under press. Mycket goda kunskaper i svenska. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Möjlighet att arbeta på plats i Stockholm flera dagar per vecka.
Meriterande Erfarenhet av övervaknings- och larmverktyg såsom Zabbix, Prometheus, Op5 eller Elasticsearch. Erfarenhet av Linux-nätverksverktyg som tcpdump, traceroute och iptables. Erfarenhet av automation eller scripting, exempelvis Python eller Ansible. Certifieringar såsom CCNA, CCNP, PCNSE eller CCSA/CCSE.
Vi erbjuder En central roll i en verksamhetskritisk miljö. Möjlighet att arbeta med modern teknik och avancerade nätverkslösningar. En kultur präglad av samarbete, lärande och teknisk utveckling. Flexibla arbetsformer och god balans mellan kontor och distansarbete.
Övrigt Bakgrundskontroll kan komma att genomföras för uppdraget.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
