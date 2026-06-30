Nätverksspecialist inom brandvägg och datacenternät till Nordlo Jönköping
Nordlo Improve AB / Supportteknikerjobb / Jönköping Visa alla supportteknikerjobb i Jönköping
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Nordlo Jönköping AB
Nordlo Group
Nätverksspecialist inom brandvägg och datacenternät till Nordlo Jönköping
Vill du vara med och skapa trygga, moderna och skalbara nätverkslösningar för våra kunder? Drivs du av tekniska utmaningar, säkerhet och stabil drift och vill arbeta nära både kunder och kollegor i ett engagerat team?
Nordlo i Jönköping växer och vi söker nu en erfaren nätverkstekniker med fokus på brandväggar och datacenternät. Vi är idag 53 kollegor som tillsammans bygger en arbetsplats där alla trivs och växer. Hos oss får du arbeta med spännande kundmiljöer, modern teknik och lösningar som gör verklig skillnad för våra kunders verksamheter.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
I rollen som nätverkstekniker blir du en viktig del av vårt operations-team med fokus på drift, utveckling och förvaltning av våra kunders nätverksmiljöer. Du arbetar främst med brandväggar, datacenternät, routing, switching, trådlösa nätverk och säkerhetslösningar.
Rollen är tekniskt hands-on och passar dig som trivs med att arbeta nära tekniken, men som också har förståelse för kundens verksamhet och behov. Du kommer att arbeta både proaktivt och reaktivt, med allt från incidenthantering och felsökning till förbättringsarbete, implementationer och teknisk rådgivning.
Hos Nordlo blir du en trygg teknisk partner för våra kunder – inte bara en leverantör.
Arbetet innebär
Drift, förvaltning och utveckling av kunders nätverksmiljöer
Arbete med brandväggar, datacenternät, routing och switching
Konfiguration, felsökning och optimering av nätverks- och säkerhetslösningar
Incidenthantering och djupgående felsökning i komplexa IT-miljöer
Deltagande i projekt, implementationer, migreringar och förändringsarbeten
Proaktivt arbete med förbättringar, dokumentation och säkerhet
Nära samarbete med kunder och kollegor
Kunddialoger både på plats och på distans
Om dig
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet inom nätverk, brandväggar och/eller datacenternät. Du är trygg i din tekniska kompetens och van vid att arbeta med komplexa miljöer där stabilitet, säkerhet och tillgänglighet är avgörande.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att felsöka, analysera och hitta långsiktigt hållbara lösningar. Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av din kunskap till både kunder och kollegor.
Du är nyfiken på ny teknik, håller dig uppdaterad inom ditt område och vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss. Eftersom rollen innebär kundkontakt ser vi att du är kommunikativ, pedagogisk och har förmågan att förklara tekniska lösningar på ett tydligt sätt.
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Minst 5 års erfarenhet av arbete inom nätverk, brandväggar och datacenternät
Drift och felsökning av brandväggar och säkerhetslösningar
Routing och switching i större eller komplexa nätverksmiljöer
Datacenternät och nätverksdesign
Incidenthantering, förändringsarbete och teknisk dokumentation
Felsökning av nätverksproblem både på plats och på distans
Kundnära arbete och teknisk rådgivning
Arbete i miljöer med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och stabilitet
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Fortinet, exempelvis FortiGate, FortiAnalyzer, FortiManager
Certifieringar inom Fortinet, exempelvis NSE, FCP eller FCSS
Ruckus, WiFi och Switching
Arista inom datacenternät
Cisco, routrar, switchar, Meraki
Nätverksautomation eller scriptning
Segmentering, VPN, SD-WAN och Zero Trust-lösningar
Certifieringar såsom CCNA, CCNP eller motsvarande
Din framtida arbetsgivare
Nordlo är en ledande aktör inom moln och infrastruktur. Vi erbjuder skalbara driftlösningar och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter.
Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper vi våra kunder att växa säkert och hållbart i en samtid som förändras varje dag.
Nordlo omsätter cirka 2,5 miljarder SEK och har omkring 1000 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge.
Nordlo strävar efter att skapa en inkluderande arbetsplats med branschens mest engagerade medarbetare. För oss är mångfald och inkludering avgörande för att driva innovation och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att attrahera talanger med olika bakgrunder och skapa möjligheter för våra medarbetare att växa.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna nordlo.com där du kan läsa mer om vår verksamhet och våra medarbetare.
"Är du vår nästa nätverkstekniker? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Ansökningar hanteras löpande och intervjuer kommer att påbörjas i augusti månad." Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordlo Improve AB
(org.nr 556271-9129), https://nordlo.com/karriar/
Herkulesvägen 10 (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordlo Jönköping AB, Jönköping Jobbnummer
9985768