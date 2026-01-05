Nätverksmötesledare till Nätverkslaget i Järva
2026-01-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Öppenvård Barn och unga 2 är en trivsam och utvecklingsinriktad öppenvårdsenhet som tillhandahåller behandlingsinsatser och nätverksarbete av hög kvalitet till barn, unga och deras familjer.
Nu kommer en av våra nätverksmötesledare att gå vidare till nya uppdrag och en vara föräldraledig. Vi söker därför två stjärnor som kan komplettera vårt team (en tillsvidaretjänst och ett vikariat).
Nätverkslaget arbetar med många olika typ av nätverksmöten; traditionella nätverksmöten, nätverksutredande möten inom ramen för barnavårds- och familjerättsutredningar, tjänstemannamöten, SIP (Samordnad Individuell Plan) och möten i skoluppdrag. Utöver allt detta tar Nätverkslaget emot uppdrag från skolor i stadsdelen samt håller i säkerhetsplaneringsmöten enligt Signs of Safety.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en viktig, utvecklande och spännande roll i en arbetsgrupp med mycket kompetens och driv.
Du kommer att få vara en del av en stor öppenvård som kännetecknas av trivsel, engagemang, hög kompetens och fokus på utveckling och ständiga förbättringar. I verksamheten finns mycket erfarenhet och kunskap och möjligheten till kollegialt lärande.
Nätverkslaget har regelbunden extern handledning i nätverksarbete.
Som anställd hos oss har du friskvårdsbidrag samt möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Uppdrag till Nätverkslaget kommer främst från socialsekreterare på Barn- och ungdomsenheterna. Som nätverksmötesledare arbetar du med att mobilisera det privata och professionella nätverk som finns runt barn, ungdomar och föräldrar för att sedan hålla i ett eller flera nätverksmöten.
Syftet med dessa möten är bland annat att väcka engagemang, förbättra samarbete samt klargöra roller och mål för att på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för förändringsarbete.
Nätverkslaget arbetar också med information om och utveckling av nätverksarbetet och det systemiska förhållningssättet.
Som nätverksmötesledare trivs du med att leda möten med många deltagare och driva processer framåt. Du har vidare ett tydligt barnperspektiv lägger stor vikt vid barn och ungdomars delaktighet i processen.
Du tar eget ansvar för ditt arbete och är flexibel och anpassningsbar beroende på vad situationen kräver. Vi vill hela tiden utvecklas och göra saker till det bättre, det arbetet vill vi att du lockas av och är delaktig i samtidigt som du fokuserar på ditt huvuduppdrag. För att trivas hos oss måste du uppskatta en varierad arbetsdag där nätverksmöten med människor i svåra situationer är en viktig del.
Utöver remisser från barn och ungdomsenheterna kommer remisser också från Första Linjens socialtjänst, skolor i området, LSS och ekonomiskt bistånd.
Din kompetens och erfarenhet
Krav för tjänsten, du har:
Socionomexamen.
Minst ett års erfarenhet av socialt arbete efter socionomexamen, gärna som socialsekreterare på en barn- och ungdomsenhet eller kurator inom skola eller barnpsykiatri.
Meriterande för tjänsten, vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av nätverksarbete och/eller SIP.
Kunskaper och färdigheter i Signs of Safety.
Erfarenhet av Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety.
Nätverksledarutbildning eller annan utbildning kring nätverksarbete.
Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra i komplexa ärenden. Du har en dokumenterat god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter.
Din ansökan
Vi rekryterar utan personligt brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Vänta inte med din ansökan då intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
