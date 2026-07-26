Nätverksingenjör till försvarsindustrin i Järfälla
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-26
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Vill du arbeta med teknik som gör verklig skillnad? Nu har du möjlighet att bli en del av en verksamhet som utvecklar och integrerar avancerade kommunikations- och ledningssystem för markstridskrafter. Här får du arbeta nära slutanvändaren i komplexa miljöer där robusta nätverkslösningar är avgörande för operativ framgång.
Om rollen
Vi söker nu flera nätverksingenjörer som vill vara i uppbyggnaden av ett nytt verksamhetsområde med fokus på helhetsleveranser inom kommunikation och nätverk. Du blir en del av ett team om cirka 15 personer där ni tillsammans ansvarar för att säkerställa att kritiska system fungerar i verkliga miljöer.
I rollen arbetar du med att designa, konfigurera och felsöka nätverkslösningar som möjliggör stabil kommunikation mellan olika system och plattformar. Systemen används för att skapa en gemensam lägesbild i realtid, möjliggöra ledning i fält och säkerställa informationsdelning mellan enheter. Du arbetar både i labbmiljö och ute i fält hos kund, där systemen används operativt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Installation, konfiguration och drift av nätverk i komplexa IT- och kommunikationsmiljöer
Felsökning i nätverk, transmission och systemintegration (LAN/WAN, radio, IP-baserad kommunikation)
Integration av nätverk med radio- och ledningssystem
Uppbyggnad och underhåll av test- och referensmiljöer
Driftsättning av system i Windows- och Linuxmiljö
Automatisering av konfigurationer via scripts (t.ex. Python, Bash, PowerShell)
Stöd till kund vid övningar och operativ verksamhet
Dokumentation samt teknisk återkoppling till utvecklingsteamPubliceringsdatum2026-07-26Profil
För att lyckas i rollen tror vi du är en självgående problemlösare som trivs i en miljö där alla svar inte finns färdiga. Du gillar att ta dig an komplexa utmaningar och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och metodiskt sätt. Du har tidigare arbeta i tekniskt krävande miljöer och behåller lugnet även när förutsättningarna förändras eller tempot ökar. Du trivs i en roll där du får arbeta med och förstå hela systemet och sköts processen från start till mål. Eftersom du arbetar nära både kollegor och kund är du också en kommunikativ lagspelare. Du kan anpassa din kommunikation efter mottagare och bygger förtroende genom samarbete och professionalism.
Slutligen drivs du av nyfikenhet och en vilja att förstå hur system fungerar – både tekniskt och i verklig användning.
Krav för tjänsten:
Några års arbetslivserfarenhet inom något/några områden:
Nätverk (förkunskap i systemuppbyggnad, routing, transmission, datacenter, bygga datanät)
Programmering, arbetat med scriptspråk (ex. Bash, Python, Bat, PowerShell), applicerat konfigurationer som ska funka i Wndows-/Linuxmiljö
Radio- och kommunikationssystem
Eftergymnasial teknisk examen (högskola, universitet, YH, militär) inom Datateknik/Nätverk/Teknisk Fysik/Motsvarande
Svenska och engelska i tal och skrift
Möjlighet att resa i tjänsten ibland
B-körkort
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Meriterande för tjänsten:
Teknisk bakgrund från Försvarsmakten (Ledande roll/Markstridsskolan/Tekniker)
Kunskap om ledningsstödsystem mot försvarsindustrin
Du erbjuds
Här erbjuds du en utvecklande tjänst i ett växande team vars syfte är att effektivisera och digitalisera slutkundens arbete. Du kommer fylla en nyckelkompetens inom ett visst tekniskt område och tillsammans kommer ni vara med och bidra till att förbättra landets försvarsförmåga. Här erbjuds du även en trygghet och långsiktighet i din anställning, möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning samt ett välkomnande och inkluderande arbetsklimat!
Vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Mer information om företaget ges vid intervjutillfället.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
I den här rollen som du arbete som konsult via Framtiden. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsintervju och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Rekryteringsprocessen
Telefonintervju med Framtiden
Intervju hos Framtiden
Tester, referenstagning och examensintyg
Intervju hos slutkund
Teknisk intervju hos slutkund
Säkerhetsintervju och anställningsbeslutAnställningsvillkor
Start: oktober 2026 alt. enligt överenskommelse
Ort: Järfälla
Omfattning: heltid, on-site
Antal tjänster: 6 st Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52640_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
175 41 ENKÖPING / JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Wilma Danielsson wilma.danielsson@framtiden.com Jobbnummer
10011668