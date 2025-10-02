Nätverks- och Infrastrukturspecialist till IT-bolag
2025-10-02
Brinner du för nätverk och kommunikation och tycker om att följa den senaste tekniken? Vågar du utmana kunder med ny teknik och nya tekniska lösningar? I takt med att vår kund växer, söker de nu förstärkning till deras konsultteam inom Infrastruktur och Nätverk i Solna. Vi söker dig som är nätverkstekniker och har arbetat med infrastruktur och vill bli kundens stjärna inom området.
Område: Solna
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Tjänsten inleds som konsultuppdrag med ambitionen att gå över till kund.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Arbetsuppgifter
I rollen som nätverks- och infrastrukturspecialist kommer du att arbeta med:* Routing, switching, brandväggar och trådlösa nätverk* Säkerställa en stabil och säker IT-infrastruktur* Konfigurera och implementera lösningar
• Agera rådgivare inom både nätverk och infrastruktur
• Delta i strategisk planering och optimering
• Dokumentera och rapportera tekniska lösningar
Utöver nätverkslösningar kommer du även att:
• Arbeta med server- och datacenterinfrastruktur, inklusive virtualisering
• Delta i implementering och drift av system ute hos kunder
Du blir en del av ett team på sju personer som arbetar tätt tillsammans för att leverera robusta och effektiva IT-lösningar.
Din profil och kvalifikationer
För att trivas i rollen tycker du om och drivs av att ge bra service och arbeta hårt mot både individuella och gemensamma mål. Du är samarbetsvillig, tycker om att arbeta i team samt är flexibel i ditt förhållningssätt. Stundtals är tempot mycket högt och kan variera från dag till dag, därför är det viktigt att du är bra på att hantera tempoväxlingar och gillar approachen att man hugger i när och var det behövs.
Du har ett stort tekniskt intresse, är självgående och stresstålig. I ditt arbete kommer du att ta stort eget ansvar och kommer att arbeta självständigt och i grupp. Du tillför ny energi och är en god lagspelare.
För att passa för rollen behöver du ha flera kompetenser inom:* 8-10 års erfarenhet inom IT, med fokus på nätverk och infrastruktur* Cisco produkter (ISE, Meraki, WLC, Nexus)* Fortinet-brandväggar
• Sophos säkerhetslösningar
• Erfarenhet av server- och datacenterinfrastruktur, inklusive virtualisering (VMware, Hyper-V, KVM).
• Kunskaper inom molnplattformar (AWS, Azure, Google Cloud)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former. Så ansöker du
