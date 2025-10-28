Naturvetenskap- och biologilärare

Vill du undervisa i naturvetenskap och biologi?
Vi söker en engagerad lärare till ett vikariat i naturkunskap och biologi på en gymnasieskola i Stockholm. Uppdraget pågår fram till jullovet, med möjlighet till förlängning. Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Som lärare i naturkunskap och biologi kommer du att:
• Genomföra och följa upp undervisning. Det finns färdigt material.
• Bidra till en trygg lärandemiljö där eleverna känner sig sedda och motiverade
• Arbeta i nära dialog med kollegor och skolledning
• Viss bedömning av uppgifter
Vi söker dig som har:
• Lärarutbildning och helst legitimation i naturvetenskap och biologi
• Erfarenhet av undervisning, gärna i gymnasieskolan.
• Förmåga att skapa struktur och arbetsro i klassrummet
• God samarbetsförmåga och en professionell inställning till ditt arbete
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver vara flexibel, tydlig och trygg i din ledarroll.
Så söker du jobbet
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande tar vi endast emot ansökningar via digital länk i annonsen eller vår hemsida.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tilda på telefon 072-536 38 89.
För att arbeta i skola är det krav på ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Precator Pedagogerna är specialister på kompetensförsörjning till förskolor och skolor. Vi hyr ut engagerade och kompetenta vikarier samt hjälper förskolor och skolor med rekrytering av kvalificerad personal. Våra uppdragsgivare finns i Storstockholm och Uppsala.
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
