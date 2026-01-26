Naturvetare sökes till Klinisk kemi Borås
2026-01-26
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Om verksamheten
Enhetens laboratorier är placerade på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås respektive Skene och har totalt cirka 60 medarbetare (biomedicinska analytiker, undersköterskor, kemister, IT- och administrativ personal).
Det mindre laboratoriet i Skene bemannas dagtid, medan verksamheten i Borås pågår dygnet runt. Hos oss kommer du att arbeta i moderna lokaler i ett automatiserat högteknologiskt laboratorium.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete där du blir en del i ett engagerat team som stöttar varandra. Vi arbetar aktivt med förbättringsarbeten, där du som medarbetare har möjlighet att påverka och förbättra verksamheten.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med provhantering och analysarbete och få möjlighet att använda dina kunskaper och utvecklas inom många intressanta områden. Vi har ett brett utbud av analyser inom flera processer som hematologi, koagulation, allmänkemi, immunokemi, protein, allergier, läkemedel och droger.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning, med naturvetenskaplig inriktning som till exempel biomedicinare, medicinsk biolog eller kemist. Har du tidigare erfarenhet av laboratoriediagnostik och arbete i ackrediterad verksamhet är det meriterande.
Arbetet kräver att du är strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har förmågan att självständigt ansvara för arbetsuppgifter, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Laboratorium för klinisk kemi Borås/Skene Kontakt
Enhetschef, Charlotta Malm 072-1797799 Jobbnummer
9703191