Naturvetare sökes till Klinisk kemi Borås
Västra Götalandsregionen / Naturvetarjobb / Borås Visa alla naturvetarjobb i Borås
2026-06-29
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Om verksamheten
Enhetens laboratorier är placerade på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås respektive Skene och har totalt cirka 60 medarbetare (biomedicinska analytiker, undersköterskor, kemister, IT- och administrativ personal). Det mindre laboratoriet i Skene bemannas dagtid, medan verksamheten i Borås pågår dygnet runt. Hos oss kommer du att arbeta i moderna lokaler i ett automatiserat högteknologiskt laboratorium.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete där du blir en del i ett engagerat team som stöttar varandra. Vi arbetar aktivt med förbättringsarbeten, där du som medarbetare har möjlighet att påverka och förbättra verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med provhantering och analysarbete och få möjlighet att använda dina kunskaper och utvecklas inom många intressanta områden. Vi har ett brett utbud av analyser inom flera processer som hematologi, koagulation, allmänkemi, immunokemi, protein, allergier, läkemedel och droger.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning, med naturvetenskaplig inriktning som till exempel biomedicinare, medicinsk biolog eller kemist. Har du tidigare erfarenhet av laboratoriediagnostik och arbete i ackrediterad verksamhet är det meriterande.
Arbetet kräver att du är strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har förmågan att självständigt ansvara för arbetsuppgifter, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämhultsvägen 53 (visa karta
)
504 55 BORÅS Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Laboratorium för klinisk kemi Borås Skene Kontakt
Enhetschef, Charlotta Malm 072-1797799 Jobbnummer
9982321