Naturvetare/civilingenjör till Hydrologisk prognos- och varningstjänst
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu / Geologjobb / Norrköping Visa alla geologjobb i Norrköping
2025-09-01
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu i Norrköping
, Uppsala
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du bidra till samhällets beredskap för torka och översvämningar? Vi söker en kollega till ett kompetent och sammansvetsat team som övervakar den hydrologiska situationen både nationellt och internationellt, och som fortlöpande utvärderar och vässar verktyg och rutiner. Det är ett mångsidigt arbete som även inkluderar projektarbete för att utveckla nya tjänster och produkter inom vattenområdet. Välkommen med din ansökan till den hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI!
SMHI är statens expertmyndighet inom meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi. På enheten Samhällsberedskap Prognos Vatten arbetar vi med att ta fram oceanografiska och hydrologiska prognoser, varningar, nulägesanalyser och beslutsunderlag som bidrar till ett säkrare samhälle.
Vi söker nu en naturvetare/civilingenjör med hydrologiska grundkunskaper för att förstärka gruppen på 13 personer som utgör den hydrologiska prognos- och varningstjänsten.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
I gruppen kommer du att jobba med två huvudsakliga typer av arbetsuppgifter. Huvuddelen av tiden ägnas åt arbete med att utvärdera våra prognoser och varningar och förbättra verktyg och rutiner för den operationella verksamheten. Det kan exempelvis handla om att öka träffsäkerheten i prognoser och varningar, eller att förbättra visualisering och kommunikation internt eller gentemot andra samhällsaktörer. Det finns också möjlighet att delta i internationella utvecklingsprojekt för att exempelvis hjälpa andra länder utveckla sin varningstjänst, eller arbeta i andra projekt. Oftast utförs dessa uppgifter i team tillsammans med andra kollegor.
Den andra huvuduppgiften är att arbeta i den operationella varningstjänsten med övervakning av det hydrologiska läget, både nationellt och internationellt. Detta innebär också att man ska vara i beredskap vissa tider, vilket kan inkludera helger och helgdagar, men uppgifterna kan oftast skötas hemifrån. I arbetet används de verktyg och rutiner som man annars arbetar med att utvärdera och förbättra. Du kommunicerar med meteorologer och oceanografer i varningstjänsten för att bedöma väderläget och utvecklingen, men även med andra samhällsaktörer om potentiella konsekvenser av extremväder för att avgöra om en varning ska utfärdas.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta i en spännande och utmanande verksamhet som rymmer både operativt arbete, utveckling och analysarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Du är en person som tar ansvar för ditt arbete, och har förmågan att planera, strukturera samt driva det framåt. Du arbetar bra tillsammans med andra och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Stundtals kan arbetsbelastningen vara hög och ställer då krav på din förmåga att planera och prioritera samt kunna fatta snabba beslut när det krävs. Du har även god förmåga att kommunicera med såväl andra experter som med allmänheten.
Kommunikationen med interna och externa kontakter sker på både svenska och engelska varför du ska ha goda tal- och skrivkunskaper i båda språken.
Krav:
• Civilingenjör/Naturvetare med lämplig inriktning för tjänsten eller utbildning/erfarenhet som myndigheten bedömer likvärdig för tjänsten
• Grundläggande kunskaper inom hydrologi motsvarande högskolestudier i ämnet och/eller yrkeserfarenhet där hydrologiska kunskaper praktiserats
• Grundläggande kunskaper inom programmering
Meriterande:
• Kunskaper inom meteorologi
• Erfarenheter av kommunikationsarbete
• Erfarenheter av analysarbete och databearbetning
• Erfarenheter av GIS eller programmering i Python, Machine Learning, HPC
• Erfarenheter av projektledning eller systemutveckling/Git
• Högre examen eller andra språk
Anställningsform: Tillsvidareanställning, tillträde snarast möjligt
Placeringsort: Norrköping, arbetet utförs till stor del i kontorsmiljö men resor kan förekomma
Sista dag att ansöka är 28 september 2025
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu
(org.nr 202100-0696), http://www.smhi.se Arbetsplats
Smhi Jobbnummer
9485878