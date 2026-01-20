Naturvetare/civilingenjör med intresse för datahantering och havet
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu i Göteborg
, Norrköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
SMHI söker nu en engagerad medarbetare som vill bidra till hållbara och säkra oceanografiska dataflöden - från havet till internationella databaser. Hos oss får du kombinera teknik, havsmiljö och samarbete i ett uppdrag som gör skillnad.
Vid SMHIs avdelning Samhällsplanering finns gruppen Oceanografi som består av 19 medarbetare som arbetar med marina data och information kopplat till miljöövervakning, fysikalisk och kemisk oceanografi samt marinbiologi. Arbetet utförs genom uppdrag som ofta är knutna till havsmiljödirektivet, vattendirektivet eller liknande överenskommelser inom havs- och vattenmiljöområdet.
Gruppen ansvarar för stora delar av det oceanografiska dataflödet från insamling till export till internationella databaser. Detta med anledning av att SMHI är utsedd till nationellt oceanografiskt datacenter samt är datavärd inom oceanografi och marinbiologi på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
För att stärka gruppens arbete med hantering av oceanografiska data söker vi nu en naturvetare/civilingenjör med kompetens inom datahantering och med intresse för det marina området. Du kommer att jobba tillsammans med våra experter för att utveckla verksamheten, bland annat för att möta nya krav på säkerhetsklassade data.
Tjänsten är inriktad mot förvaltning och etablering av processer som utvecklar och säkerställer en långsiktig och hållbar drift av de oceanografiska dataflödena med fokus på tillgänglighet och säkerhet. Det kan innebära systemutveckling, kvalitetskontroll, databashantering, visualisering med mera. Hos oss får du arbeta med hela kedjan från idé till slutgiltigt resultat.
Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. En godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning.
Om dig
Vi söker dig som är naturvetare eller civilingenjör inom marin vetenskap eller systemutveckling/datahantering, alternativt med utbildning/erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Erfarenhet och teknisk kunskap inom programmering liksom modell- och/eller systemutveckling, samt kunskaper inom Python eller liknande språk är ett krav. Grundläggande kunskaper i svenska och engelska krävs och goda kunskaper är meriterande.
Det är meriterande med:
• Relevant arbetslivserfarenhet inom IT eller naturvetenskap
• Längre erfarenhet av programmering, samt med koppling till marina data
• Ämneskompetens inom marina vetenskaper
• Licentiat eller doktorsgrad inom vad SMHI bedömer relevant område
• Erfarenhet av arbete med stora datamängder och komplexa flöden
• Erfarenhet av system för kvalitetskontroll av data
• Kompetens inom systemarkitektur
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, och för att trivas och lyckas i rollen krävs god kommunikativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Vi söker en person som uppskattar problemlösning och har en god analytisk förmåga som kan ta fram kreativa lösningar på de problem som vi ställs inför. Lösningar tas ofta fram i samarbete med kollegor och uppdragsgivare. Det är därmed viktigt att trivas i samarbetet med andra och att ha en förmåga att kunna förmedla kunskap och idéer. Arbetsuppgifterna kräver också ett strukturerat, självständigt och noggrant arbetssätt, men samtidigt med flexibiliteten av att saker kan ändras.
Välkommen med din ansökan
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Placeringsort: Göteborg, nationella och internationella resor kan förekomma.
Sista dag att ansöka är Söndag 15 februari
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande här.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu
(org.nr 202100-0696), http://www.smhi.se Arbetsplats
Smhi Kontakt
Saco-S
Marie Johansen fornamn.efternamn@smhi.se 011-495 80 00 Jobbnummer
9695342