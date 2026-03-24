Naturvårdshandläggare med inriktning våtmark
Länsstyrelsen I Uppsala Län, Miljöavdelningen / Biologjobb / Uppsala Visa alla biologjobb i Uppsala
2026-03-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Uppsala Län, Miljöavdelningen i Uppsala
Länsstyrelsen växlar upp arbetet med anläggning och restaurering av våtmarker samt informationsspridning om våtmarksåtgärder, vill du vara med och bidra i det arbetet?
Naturvårdsenheten
Naturvårdsenheten består av 16 medarbetare, som bland annat förvaltar cirka 150 av länets nästan 200 naturreservat.
Det innebär att se till att biotopvårdande åtgärder genomförs, till exempel röjningar, naturvårdsbränningar, slåtter och betande djur i markerna. Enheten ansvarar också för jakt-, vilt och rovdjursfrågor tex. för inventering av stora rovdjur, skyddsjaktsansökningar mm.
Enheten ansvarar även för regeringens våtmarkssatsning, där länsstyrelsen leder och samordnar våtmarksarbetet i länet. Länsstyrelsen driver egna restaureringsprojekt inom skyddade områden och för hotade arter. En annan del av våtmarkssatsningen är bidraget LONA våtmark (Lokala naturvårdssatsningen), där länets kommuner kan söka ekonomiskt stöd för anläggning och restaurering av våtmarker. Länsstyrelsen har i år även fått extra medel för att nå ut med information och stimulera markägare att göra våtmarksåtgärder på sin mark.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Du kommer att driva restaureringar av våtmarksmiljöer genom att planera, genomföra och följa upp restaureringsåtgärder inom länsstyrelsens egna våtmarksprojekt. Det kan tex handla om upphandling, planeringsarbete i fält och arbetsledning av entreprenörer som genomför åtgärder. Åtgärderna som genomförs är både hydrologisk restaurering av torvmarker och vegetationsrestaureringar i tex rikkärr, svämskogar och på strandängar. Du kommer även i hög grad att samarbeta med kollegor som arbetar med våtmarksåtgärder och förvaltning av länets naturreservat.
Du kommer också arbeta med uppsökande kontakter mot markägare och andra aktörer för att stimulera till att genomföra våtmarksåtgärder, och även informera om möjligheten att söka bidrag för våtmarksprojekt. Arbetet innebär också att ta fram kunskapsunderlag för vägledning och prioritering kring olika våtmarksåtgärder. Andra närliggande arbetsuppgifter, inom enheten kan bli aktuella som en del i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad biolog, naturvetare eller motsvarande med dokumenterade akvatiska kunskaper, gärna med inriktning våtmarksekologi, hydrologi eller liknande. Du trivs med både arbete vid datorn och arbete i fält, och du har B-körkort. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbete med handläggning inom offentlig förvaltning, på en länsstyrelse alternativt annan statlig myndighet, erfarenhet av GIS-användning, samt tidigare erfarenhet av restaurering av våtmarker. Har du haft en ledande eller samordnande roll tidigare är det meriterande.
Som person är du självgående och strukturerad och tar ansvar för din uppgift. Du har fallenhet för administration och du planerar dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens mål och fokuserar på resultat. Du trivs med att lösa uppgifter genom samarbete och är en god kollega och teammedlem genom att vara lyhörd, flexibel, öppen och lösningsfokuserad. Du kommunicerar väl såväl internt som externt i tal och skrift och du gillar att ha många externa kontakter, sprida information och hålla föredrag. Då arbetet innebär kontakter med många aktörer kan du anpassa ditt budskap till målgrupp och situation. Uppstår konflikter bidrar du till lösning på ett konstruktivt sätt. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.Övrig information
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat.
På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 230 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats och det finns även förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme och utökad föräldrapenning.
Under 2026 flyttar vi till nya lokaler centralt i Uppsala.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-2400-26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Uppsala län
(org.nr 202100-2254) Arbetsplats
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöavdelningen Kontakt
Elisabeth Schöning, enhetschef 010-22333399 Jobbnummer
9817520