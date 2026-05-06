Naturvårdshandläggare med inriktning skog till funktionen för naturskydd
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skydda Västra Götalands mest värdefulla natur, för den biologiska mångfalden och för att säkra ekosystemtjänster nu och för kommande generationer? Då kan du vara den vi söker.
Tillsammans med kollegor på Länsstyrelsen och i samarbete med markägare, centrala myndigheter och andra organisationer kommer du arbeta med att bilda naturreservat och andra skyddade områden. Arbetet innehåller alla moment i processen, från projektplanering, naturvärdesbedömningar och markägarkontakter till att ta fram skötselplaner och beslut. I arbetet ingår att ta fram och använda underlag i kartbaserade handläggningssystem. Du kommer huvudsakligen arbeta med skydd av skog, men andra livsmiljöer kan vara aktuella utifrån din kompetens och vilka uppdrag vi får. För närvarande arbetar vi med bedömning av livsmiljötyper inom Natura 2000, så det är ett område du kan arbeta med om du har erfarenhet av liknande uppgifter.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, och en stor del handlar om att skapa kontakter både inom myndigheten och med externa aktörer. För att nå resultat tror vi att du har en god förmåga att göra avvägningar mellan olika perspektiv och vara lösningsorienterad. Du kommer också att bidra med din kunskap och kompetens i andras ärenden och uppdrag på myndigheten.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
På Natur- och vattenavdelningen arbetar cirka 230 medarbetare. Avdelningen arbetar med frågor som rör biologisk mångfald, hållbar användning av natur- och vattenresurser, främjande av friluftsliv samt vilt- och fiskförvaltning.
Placeringsort: I första hand Vänersborg. Annan placeringsort (Göteborg) kan vara aktuellt. Arbetsområde med fältbesök kommer dock till stor del vara Dalsland och norra Bohuslän.
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Du har:
Examen i biologi på magister-/masternivå (minst fyra år) med inriktning skog eller jägmästarexamen, eller annan liknande utbildning.
Dokumenterad yrkeserfarenhet av naturvärdesbedömning, inklusive fältarbete
Goda datorkunskaper och förmåga att hantera digitala program och system
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arbete på statlig myndighet eller kommun
Erfarenhet av projektledning
God kunskap om limniska miljöer och/eller Natura 2000
Kunskap om naturvårdslagstiftningen, exempelvis genom erfarenhet av ärendehandläggning enligt miljöbalkenDina personliga egenskaper
Du trivs med att ha olika roller i arbetet; du samarbetar gärna i grupp men har också förmåga att driva ett självständigt arbete.
Du är en lagspelare som tycker om att arbeta mot gemensamma mål, och är villig att kompromissa för att nå dit.
Du ser helhetsperspektivet, är lösningsorienterad och prestigelös i ditt arbete.
Du tycker om att leda projekt eller uppdrag.
Du är strukturerad.
Du har ett driv och tycker om att lära dig nya saker och hålla dig uppdaterad inom ditt område.
Du har en god kommunikativ förmåga och anpassar din kommunikation utifrån målgrupp.
Du tycker om att skapa nya kontakter.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till Den statliga värdegrunden - Statskontoret.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Läs mer om oss på vår webb Jobba hos oss. Här finns information om våra förmåner. Vi finns också på Linkedin.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med rekryterande chef som står med i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
462 30 VÄNERSBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Västra Götaland, Funktionen för naturskydd
