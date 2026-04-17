Naturvårdshandläggare med inriktning invasiva akvatiska arter
2026-04-17
Vill du arbeta i frontlinjen för att skydda vår biologiska mångfald? Har du ett intresse för naturvård och vill göra konkret skillnad i kampen mot invasiva arter? Nu söker vi dig som vill ta en aktiv roll i detta arbete. Här får du möjlighet att kombinera din biologiska kunskap med samordning, utveckling och praktiskt genomförande.
Som naturvårdshandläggare med inriktning invasiva akvatiska arter arbetar du både långsiktigt och operativt med att förebygga och bekämpa invasiva arter i länet. Rollen innebär ett stort ansvar för samordning och utveckling av arbetet inom området.
Du kommer bland annat att:
samordna bekämpningsinsatser i länet tillsammans med olika aktörer
planera, följa upp och utveckla bekämpningsåtgärder
genomföra upphandlingar kopplade till bekämpningsinsatser, inventeringar och produkt/metodutvecklingar
ingå i ett nationellt nätverk inom invasiva arter och bidra till kunskapsutbyte
fungera som expertstöd internt och externt, exempelvis till kollegor, markägare och kommuner
Hos oss får du arbeta i en kunskapsintensiv miljö tillsammans med engagerade kollegor, där vi värdesätter samarbete, utveckling och ett prestigelöst förhållningssätt. Vi erbjuder en arbetsplats där du har möjlighet att påverka och bidra till långsiktiga lösningar för vår natur. Du kommer ingå i en enhet på 11 personer där alla arbetar i olika roller med vatten, så som fiskefrågor, restaurering, ÅGP och vattenförvaltning med mera.
Länsstyrelsens lokaler finns centralt placerade, nära tågstationen, i Västerås.
Kvalifikationer
högskole- eller universitetsutbildning inom biologi eller motsvarande
erfarenhet av samordning och projektledning
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med naturvårdsfrågor kopplat till invasiva akvatiska arter och fartygsbefälklass 8.Dina personliga egenskaper
I denna roll är det viktigt med en god samarbetsförmåga och att du trivs med att arbeta tillsammans med andra aktörer, både internt och externt. Du är kommunikativ och har förmåga att hantera dialoger med olika målgrupper. Vidare är du strukturerad och kan planera, prioritera och följa upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Rollen kräver också att du är kreativ och har en god problemlösningsförmåga, då ingen situation är den andra lik och arbetet ofta innebär att pröva olika metoder och hitta lösningar i situationer där det inte finns givna svar. Du ska ha god förmåga att läsa och förstå lagtexter.
Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vi tillämpar provanställning vid behov och vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 VÄSTERÅS
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Natur och Miljö
