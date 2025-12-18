Naturvårdshandläggare - revidera föreskrifter och skötselplaner
Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Naturvårdsenheten / Hälsoskyddsjobb / Östersund Visa alla hälsoskyddsjobb i Östersund
2025-12-18
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Naturvårdsenheten i Östersund
, Åre
, Strömsund
eller i hela Sverige
Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Naturvårdsenheten är den största av länsstyrelsens sju enheter. Här arbetar vi bland annat med att bevara den biologiska mångfalden, främja friluftslivet, bilda och sköta om naturreservat, underhålla våra fjälleder, förvalta våra viltstammar, rennäringsfrågor samt bedriva tillsyn och utfärda tillstånd. Hos oss arbetar experter inom dessa områden som gärna delar med sig av sin kunskap.
Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare - tillsammans för en hållbar framtid!Publiceringsdatum2025-12-18Beskrivning
Länsstyrelsen söker en strukturerad och engagerad handläggare med god omdömesförmåga och erfarenhet av områdesskydd.
Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att, utifrån olika aktörers ansvarsområden, leda och samordna det regionala arbetet avseende naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, vilt- och rovdjursförvaltning, invasiva främmande arter samt havs- och vattenmiljö. Av regleringsbrevet framgår att Länsstyrelserna ska prioritera skydd av skogar och akvatiska områden med höga naturvärden.
Arbetet med områdesskydd är placerat på naturskyddsfunktionen, en av naturvårdsenhetens fyra
funktioner. Arbetsgruppen Områdesskydd arbetar främst med att bilda och besluta om naturreservat samt skriva naturvårdsavtal. Arbetet sker utifrån Nationell strategi för formellt skydd av skog, Nationell strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden samt med hänsyn till äganderätten och regeringens inriktning om frivilligt formellt skydd. Arbetsgruppen består i dagsläget av tretton personer.Dina arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att analysera och revidera äldre beslut om föreskrifter och skötselplaner i terrestra naturmiljöer i Jämtlands län. Även andra arbetsuppgifter inom funktionens ansvarsområde kan bli aktuella.
I arbetet ingår att föra löpande dialog med markägare, samebyar och områdesförvaltare, att genomföra fältbesök, att presentera förslag till reviderade föreskrifter, att vid behov beställa fastighetsutredning, värdering och förhandling inför intrångsersättning samt att skriva nya reviderade beslut och skötselplaner inför föredragning av beslut. I arbetet ingår även att upprätthålla lagstadgad registervård i DINO och andra IT-stöd exempelvis ArcGIS och webbGIS.
Det dagliga arbetet sker inom arbetsgrupp områdesskydd. Regelbunden avstämning sker även med kollegor på andra enheter. Arbetet med områdesskydd ställer höga krav på samverkan och lyhördhet för att fånga upp synpunkter från myndigheter, markägare, förvaltare, berörda samebyar, och andra intressenter. Regelbunden samverkan sker med Naturvårdsverket.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med inriktning naturvetenskap, skogsbiologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha minst tre månaders arbetslivserfarenhet i frågor som är relevanta för rollen. Arbetet förutsätter att du har erfarenhet av att använda ArcGIS eller liknande. Då arbetet innefattar resor är även B-körkort ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• områdesskydd inom statlig myndighet (bildningsprocess)
• skriva beslut om naturreservat
• skriva skötselplaner för olika naturtyper
• handläggning inom myndighet (diarieföring, föredra beslut)
• projektinriktat arbete
• ArcGIS Pro
Som person är du lyhörd för andras åsikter, du har god samarbetsförmåga, är noggrann och strukturerad samt visar gott omdöme i din tjänstemannautövning. Du är också mål- och resultatinriktad med en god förmåga att formulera välmotiverade beslut utan att fastna i detaljer.Anställningsvillkor
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att särskilda bidrag erhålls av Naturvårdsverket för 2026. Tjänsten kan komma att förlängas 2027 beroende på fortsatta bidrag.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med varierade arbetsuppgifter. Du kommer att göra skillnad för vårt län och samhälle. Länsstyrelsen är en bred myndighet vilket innebär att du ständigt får möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker. Detta gäller inom flera politikområden.
Som arbetsgivare har vi stort fokus på bra anställningsvillkor, ett aktivt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter. Vi är måna om samverkan med våra fackliga parter och kan erbjuda distansarbete.
Vid en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen kommer du krigsplaceras vid myndigheten. Beroende på tjänst kan det ingå tjänstgöring i krisstab och säkerhetsklassning. Vi inleder vanligtvis med provanställning vid tillsvidaretjänster.
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
De flesta av de foton vi använder i annonserna är tagna av Göran Strand. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-9185-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Jämtlands län
(org.nr 202100-2452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Naturvårdsenheten Kontakt
Mattias Vestfält 010-2253301 Jobbnummer
9651107