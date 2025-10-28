Naturvårdsbiolog till Norra Sverige
Skogsstyrelsen / Skogsbrukarjobb / Åre Visa alla skogsbrukarjobb i Åre
2025-10-28
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsstyrelsen i Åre
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
, Ragunda
eller i hela Sverige
Din blivande arbetsplats
Vi söker dig som har flerårig praktisk erfarenhet som naturvårdsbiolog som en del i att förstärka vårt arbete kopplat till naturvårdsfrågor.
Du blir stationerad på något av regionens distrikt, men kommer i arbetet att stötta hela regionen.
Vi hoppas att du vill bli vår nya kollega!
I arbetet ingår
Du kommer i huvudsak att arbeta med naturvårdsfrågor. Exempel på arbetsuppgifter är skogliga naturvärdesinventeringar, hålla utbildningar internt och externt samt rådgivningsaktiviteter. Du kommer att vara en regional resursperson inom naturvårdsområdet för samtliga verksamhetsgrenar.
Arbetet är omväxlande inomhus och i fält, både självständigt och i samarbete med andra. Digitala mötesformer och utbildningar är viktiga verktyg för att kunna täcka det område vi arbetar över. Arbetet innebär kontakter och samverkan med skogsägare, skogsföretag, myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet.
Arbetet bedrivs över en större geografi, så längre resor och övernattning ingår.
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot naturvårdsbiologi, skog, skoglig biologi/ekologi eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du ska ha praktisk erfarenhet av skoglig naturvärdesbedömning och kunskap om naturvårdsarter, samt kunskap om de naturtyper som förekommer i geografin. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att hålla utbildningar.
Dina personliga egenskaper är av stor vikt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Då du kommer att ha kontakt med många människor och vara en kunskapsresurs till andra är det viktigt att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och bemöter människor med objektivitet och respekt. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap.
B-körkort är ett krav. Vi värdesätter grundläggande kunskaper inom IT/GIS. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Placering på något av våra kontor i region Nord (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland). Plats bestäms under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast 23 november via denna https://skogsstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:867539/
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att vi kan nå de skogspolitiska mål som riksdagen har beslutat. Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har en ledaridé med följande värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Välkommen till Skogsstyrelsen! Ersättning
