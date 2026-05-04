Naturvårdsarbetare till Dalarnas distrikt
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består till huvuddel av skötsel av fornvårdslämningar, på uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna.
Övriga arbetsuppgifter som kan bli aktuella är uppmärkning, gränsrenovering och naturvårdande skötsel i skyddade områden samt röjning av leder och annat röjningsarbete. Visst arbete med underhåll och röjning på Skogsstyrelsens fastigheter kan bli aktuellt. Arbetet innebär resor och uppdrag i större delen av Dalarna.Kvalifikationer
Vi ser att du ska inneha förmåga att arbeta självständigt och i arbetslag.
Röj-/motorsågskörkort är meriterande och likaså erfarenhet av röjningsarbete.
Meriterande är även erfarenhet av skötsel, däribland erfarenhet av arbete utifrån traktdirektiv, arbete inom forn- och kulturlämningar samt arbete inom områdesskydd.
B-körkort för manuell är ett krav.Anställningsvillkor
Säsongsanställning 100% från och med 15 juni 2026, eller enligt överenskommelse dock längst till och med den 31 oktober 2026.
Kollektivavtal VISST.
Stationering i Falun.
Arbetet kan ibland innebära att du behöver övernatta på annan ort.
Välkommen med din ansökan senast 17 maj.
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald och andra miljövärden bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vår medarbetar- och ledaridé har gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Dessa kompletteras i vårt dagliga arbete av den statliga värdegrunden.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: Om oss - Skogsstyrelsen samt Jobba hos oss - Skogsstyrelsen
Välkommen till Skogsstyrelsen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
551 83 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rune Arvidsson 010-1721244 Jobbnummer
9888133