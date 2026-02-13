Naturvärdesspecialist - egen skog Värmland, Stora Enso Skog
Har du en passion för skog och natur och vill bidra till att skapa ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet? I den här rollen får du möjlighet att arbeta i ett dynamiskt team där din kunskap spelar en nyckelroll i att säkerställa ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk, med hänsyn till både verksamhetsmål och ekosystem. Ta chansen att söka det här jobbet och få möjlighet att utvecklas i din karriär.
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Som naturvärdesspecialist med ansvarsområde för vårt eget skogsinnehav förväntas du stödja verksamheten inom skoglig planering och naturvårdsfrågor. Du kommer att arbeta både ute i fält och på kontoret och du har en viktig roll i att se möjligheten till brukandet av skogen där du bidrar för att underlätta i planeringsarbetet så att vi når våra verksamhetsmål.
Det här kommer du göra:
Ge support inom planering/naturvårdsfrågor: Fungera som verksamhetsstöd i fält för skogsbruksplanering
Leda och delta i inventeringar: Medverka i och leda olika inventerings- och uppföljningsprojekt
Utbilda och utveckla: Utbilda intern personal och entreprenörer inom naturvård och skogsbruk, samt stödja och verka för kontinuerlig kompetensutveckling hos kollegor
Myndighetskontakter: Ha kontakt med myndigheter och agera som expertresurs i frågor som rör skogsbruk och naturvård
Delaktighet i projekt: Engagera dig i projekt inom naturvård, planering och skogliga data för att främja en hållbar skogsverksamhet
Rollen erbjuder en fri och spännande arbetsmiljö där du blir en del av ett härligt team som jobbar med skogsbruksplanering och naturvård. Vi samarbetar över avdelningsgränser för att stödja hela den operativa verksamheten. Du kommer att ha din kontorsplacering i Skoghall/Udden alternativt på något av våra andra kontor i Värmland.
Vem söker vi
Vi tror att du är en person som har ett stort engagemang och intresse för skogsbruk och naturvård, samt en stark drivkraft att stödja verksamheten i både naturvårdsfrågor och måluppfyllnad. Du har erfarenhet av att arbeta med naturvård och har en förståelse för vikten av att sköta skogen långsiktigt genom planeringsarbetet.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Skoglig högskoleutbildning eller annan relevant utbildning, alternativt yrkeserfarenhet inom området
Kunskap och erfarenhet av inventering och uppföljning
Vana av att föra dialog med myndigheter och andra organisationer samt representera verksamheten i naturvårdsfrågor
Du känner dig trygg i att kommunicera och utbilda i grupp samt engagera din omgivning i naturvård- och skogsbruksfrågor
Du har god datorvana samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift
Du har B- körkort
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt men senast den 26 februari.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta planeringsledare Linn Olsson på tel. 072 - 546 09 50 eller mejl: linn.olsson@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Stora Enso är en global ledare inom förnybara material med ett starkt fokus på förpackningar. Vårt syfte är att ersätta icke-förnybara material med förnybara lösningar. Tillsammans med våra kunder utformar och levererar vi konkurrenskraftiga, högkvalitativa förpackningsmaterial och -lösningar, tillverkade av färska och återvunna fibrer, vilket påskyndar övergången till en cirkulär bioekonomi. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2025 uppgick omsättningen till 9,3 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
