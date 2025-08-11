Naturvårdare till park- och naturvårdsenheten
Vad vi gör och vill
Vi söker en engagerad naturvårdare till Park- och naturvårdsenheten.
Vi är sammanlagt 17 medarbetare som är engagerade i att skapa trevliga, säkra och artrika gröna miljöer för rekreation och lek.
Park- och naturvårdsenheten är en av tio enheter på Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen. På avdelning finns också enheterna VA, Fastighet, Utemiljö, Gata, Lokalvård, Samhällsbyggnadsservice, Bygglov och Geodata.
Park- och naturvårdsenheten tar hand om park- och grönområden, torgytor, lekplatser, naturområden, naturreservat och friluftsområden och ansvarar för att utveckla, sköta och underhålla kommunens park- och naturmarker. Vi har ett medborgarfokus i allt vi gör.
Enheten består av parkarbetare, naturvårdare, trädgårdsmästare, arbetsledare, landskapsarkitekt och enhetschef.
Som naturvårdare kommer du arbeta med daglig tillsyn och skötsel av naturreservat, naturmark och Alby friluftsområde för att erbjuda våra besökare en positiv upplevelse i områdena. Du kommer bland annat utföra skötselinsatser som slyröjning med röjsåg, hantering av riskträd, slåtter, underhåll av spår och leder, underhåll av bryggor och badplatser, sophantering, ha kontakt med entreprenörer, beskärning, bekämpning av markbränder och ta emot felanmälningar. Under snöiga och kalla vintrar arbetar vi med att göra skidspår och skridskobana. Snickeriarbeten samt anläggningsarbeten förekommer under hela året. Du arbetar för att reservatsföreskrifter efterlevs. Våra arbetsuppgifter växlar under året i takt med årstid och väder. Som naturvårdare kommer du framföra båt, fyrhjuling och snöskoter.
Du arbetar i ett team av sammanlagt fyra naturvårdare och en planerande arbetsledare och vi arbetar gemensamt med att utveckla vår verksamhet.
Vi strävar efter att varje medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsplats med goda kollegor där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta eget ansvar. Vi värnar om en god och säker arbetsmiljö.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med önskat tillträde under hösten 2025.
Vi arbetar måndag till torsdag, från kl. 06:30 till kl. 16:00 och fredagar från kl. 06:30 till 13:00 eller 14.00. Visst schemalagt helgarbete kan förekomma.
Under vintern kan det finnas möjlighet att anmäla intresse för att ingå vinterberedskap. I vinterberedskapen ingår handskottningsarbete under kvällar och helger vid behov.
Vi har kollektivavtal med Kommunal. Du kommer att ha en fast lön med individuell lönesättning.
Vem är du?
Vi söker en naturvårdare som gärna har erfarenhet av arbete med motorsåg och röjsåg. Du har B-körkort och det är meriterande om du har ATV-körkort då vi ofta använder fyrhjuling i det dagliga arbetet. Du gillar arbete i skog och natur har gärna god växtkunskap.
Som person så är du noggrann, ansvarstagande och engagerad. Du gillar att möta människor och leverera god service. Eftersom vi arbetar i grupp är det viktigt att du trivs med att samarbeta, är prestigelös och bidrar med god stämning i gruppen samtidigt som du också kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du kan skapa trivsel och förtroende i kontakten med våra kommuninvånare. Du är praktiskt lagd och trivs med att vara aktiv. Du är självgående och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har god datorvana då vi arbetar i systemet Artvise via mobil, läsplatta eller dator där vi besvarar synpunkter från kommuninvånarna.
Arbetet kräver fysisk rörlighet för arbete ute i terräng.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten är:
- B-körkort
- Gymnasial utbildning
Meriterande för tjänsten är:
- Växtkunskap
- Röjsågskort RA
- Motorsåg A, B, C
- Arbete på väg 1 2/ 1.1-1.3
- ATV-kort
- Erfarenhet av skogligt arbete
- Erfarenhet av reparation av friluftsanläggningar
- Erfarenhet av arbete med lekplatser
- Erfarenhet av arbete med riskträd
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 2 september 2025. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Enhetschef, Julia Hedman, julia.hedman@tyreso.se
, 08-578 281 54.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
