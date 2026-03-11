Naturvårdare till Kultur- och fritid - Säsongsanställning
2026-03-11
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsavdelning ser friluftsliv som en resurs för utvecklingen i vår kommun.
Med ett tillgängligt och varierat friluftsliv möjliggör vi för invånare och besökare att ha en aktiv fritid som i sin tur bidrar till en god folkhälsa. Du blir en del av teamet som under barmarkssäsong underhåller våra friluftsanläggningar på ett 30-tal olika platser runt om i kommunen.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är drift och skötsel av kommunens friluftsområden och friluftsanläggningar (gräsklippning, slyröjning, trädfällning, tillsyn och städning av rastplatser, underhållsarbeten på byggnader och leder, m m). Du kan också komma att bli handledare till ferieungdomar under en period. I uppdraget ingår också underhåll av utrustning som är nödvändig för arbetet, t ex gräsklippare, röj- och motorsågar, fordonsunderhåll med mera.
Du utgår från våra verkstadslokaler i Köpmanholmen men uppdraget omfattar hela kommunen, såväl inland som skärgård.Kvalifikationer
Vi söker dig med intresse för friluftsliv och kulturmiljöer, som är lösningsorienterad och med ett stort praktiskt handlag. Arbetet är stundtals tungt.
Du arbetar metodiskt och strukturerat och fungerar lika bra tillsammans med kollegor som självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Giltigt körkort med behörighet B är ett krav.
God fysisk förmåga är ett krav.
Meriterande: motorsågskort AB, röjsåg AB, körkort BE eller mer, skepparexamen klass 8, Heta arbeten.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Anki Berg, Enhetschef 0660-88544 Jobbnummer
9789328