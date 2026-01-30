Naturvägledare tillika vikarierande naturumföreståndare
2026-01-30
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Naturvägledare tillika vikarierande naturumföreståndare
Naturum Stendörren är ett besökscentrum i Stendörrens naturreservat. Här står Östersjöns och Sörmlandskustens natur i fokus. Till naturum kommer årligen mer än 30 000 besökare från Sverige och från andra länder. Besökarna kan ta del av olika utställningar och följa med på guidningar och andra aktiviteter som naturum anordnar. Att håva i havet efter smådjur är en av naturums mest populära aktiviteter.
Naturums verksamhet är en del av länsstyrelsens naturvårdsenhet. Enheten ansvarar även för skötsel av naturreservat, åtgärder för hotade arter, friluftsliv med mera. I dagsläget arbetar cirka 20 personer på enheten.
Som naturvägledare och vikarierande föreståndare på naturum Stendörren kommer du att börja din anställning tidigare under våren för att bistå föreståndaren med både administrativa och praktiska förberedelser inför säsongen. Du kommer även att hjälpa till med introduktion av övrig säsongspersonal. Under naturums öppetsäsong kommer du att arbeta som en av naturums naturvägledare, men med ett utökat administrativt ansvar. Under ordinarie föreståndares semester tar du över rollen som naturumföreståndare. Efter naturums stängning på hösten finns du kvar för efterarbete och att ställa iordning naturum för vintern.
Exempel på arbetsuppgifter, utöver de som ingår i naturvägledarrollen:
- arbetsleda och vara stöd till säsongspersonalen
- förbereda aktiviteter och arrangemang
- marknadsföring och inlägg i sociala medier
- boka in grupper och skolor, genomföra bokade aktiviteter
- granskning av fakturor
- lägga in varor i kassan och uppdatera priser
- ha kontakt med externa aktörer och samarbetspartners.
Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som är en erfaren naturvägledare, biolog och administratör, gärna med erfarenhet av ledarskap.
Skall-krav:
- Avslutad eller pågående naturvetenskaplig universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot biologi, geovetenskap, naturvård, eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Goda kunskaper om Östersjöns natur och miljö, skärgårdens kulturhistoria, och naturvård och arter i kulturlandskapet
- God kommunikativ förmåga i tal och skrift
- God datorvana
- Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du:
- Har arbetat som naturvägledare på naturum eller liknande verksamhet
- Erfarenheter av arbetsledning
- Har lokalkunskap och kännedom om trakten
- Har erfarenhet av kommunikation via sociala medier, lay out och/eller bildbehandling
- Har genomfört Första hjälpen-utbildning under de senaste åren.
- Har körkort och tillgång till bil
- Talar ytterligare ett språk
Som person är du:
- Ansvarstagande och kan arbeta självständigt
- Ordningsam och strukturerad
- Välkomnande med en god känsla för värdskap och service
- Social och trivs med att möta och prata med människor i olika åldrar och med olika ursprung
- Pedagogisk och med en förmåga att förmedla dina kunskaper till både barn och vuxna, enskilda besökare och större grupper på ett entusiasmerande sätt
- Har förmåga att klara såväl stressiga som lugna dagar
- Är kreativ och uppfinningsrik
- Är flexibel och har lätt för att samarbeta
- Är praktiskt lagd prestigelös
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kommer ett arbetsprov genomföras under intervjuerna.Om tjänsten
Tjänsten är en säsongsanställning med ersättning per timme från 1 mars eller enligt överenskommelse till och med 30 november 2026. Tjänsten omfattar i genomsnitt ca 60 % av en heltidstjänst. Under månaderna mars, april, okt och nov omfattar tjänsten ca 50 % arbetstid av en heltidstjänst. Arbetet är schemalagt och innefattar helgarbete i hög utsträckning med oregelbunden arbetstid med undantag för naturums öppetsäsong med tider ca 9.00-17.30.
Arbetet är förlagt till naturum Stendörren i Stendörrens naturreservat. Överenskommelse om distansarbete kan göras under delar av arbetstiden.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Anna Ingvarson. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00.
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 18 februari 2026.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn.
