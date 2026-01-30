Naturvägledare till naturum Stendörren säsongen 2026
2026-01-30
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker
Naturvägledare till naturum Stendörren säsongen 2026
(Ref.
nr. 112-623-2026)
Naturum Stendörren är ett besökscentrum i Stendörrens naturreservat. Här står Östersjöns och Sörmlandskustens natur i fokus. Till naturum kommer årligen mer än 30 000 besökare från Sverige och från andra länder. Besökarna kan ta del av olika utställningar och följa med på guidningar och andra aktiviteter som naturum anordnar. Att håva i havet efter smådjur är en av naturums mest populära aktiviteter.
Naturums verksamhet är en del av länsstyrelsens naturvårdsenhet. Enheten ansvarar även för skötsel av naturreservat, åtgärder för hotade arter, friluftsliv med mera. I dagsläget arbetar cirka 20 personer på enheten.

Dina arbetsuppgifter
Som naturvägledare på naturum Stendörren är du den som möter besökarna, inspirerar dem och gör besöket i naturum och reservatet extra minnesvärt! Vi söker dig som ser varje möte som en chans att förmedla kunskap och känsla för naturen och en möjlighet att ge det där lilla extra till besökaren.
Arbetet innebär att möta naturums besökare och visa dem tillrätta i naturums utställning. Du tipsar om natur och upplevelser i reservatet och håller i olika aktiviteter och guidningar för dem. Du kommer även att bemanna naturums lilla butik för böcker och souvenirer, under lågsäsong även enklare fika. I arbetet ingår även lokalvård samt att hålla fint i naturums utställning och närområde. Även administrativa arbetsuppgifter där du kommer bland annat svara på frågor via naturums mail, registrera besöksstatistik och ta fram enklare informationsmatererial.
Kvalifikationer och profil
Du har:
- Avslutad eller pågående naturvetenskaplig universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot biologi, geovetenskap, naturvård, eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Goda kunskaper om Östersjöns arter och miljö och/eller akvatisk ekologi.
- Grundläggande kunskaper om arter och naturvård i kulturlandskapet och/eller skogen.
- God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
- Förmåga att förmedla dina kunskaper till både barn och vuxna, enskilda besökare och större grupper på ett entusiasmerande sätt.
- Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska.
- God datorvana.
Det är meriterande om du:
- Är certifierad naturvägledare eller naturguide.
- Har erfarenhet av naturvägledning och guidning.
- Har utbildning och/eller erfarenhet från pedagogisk verksamhet eller serviceyrken.
- Har lokalkunskap och kännedom om trakten.
- Har körkort och tillgång till bil.
- Talar ytterligare ett språk
Som person är du:
- Är välkomnande med en god känsla för värdskap och service.
- Trivs med att möta och prata med människor i olika åldrar och med olika ursprung.
- Trivs när det är högt tempo och mycket som händer.
- Är praktiskt lagd, prestigelös och hugger i där det behövs.
- Är flexibel, har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
- Ansvarstagande och ordningsam och "ser" vad som behöver göras.
- Självständig, kreativ och löser problem.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper samt när i tid du kan arbeta. Vi strävar efter en bredd i vårt team så berätta gärna om du har några speciella kunskaper som du tror kan vara en tillgång arbetet på naturum, exempelvis en artgrupp du är extra kunnig om eller en konstnärlig talang.
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kommer ett arbetsprov genomföras under intervjuerna.
Om tjänsterna
Tjänsterna är säsongsanställningar med ersättning per timme från 20 april till och med 30 oktober 2026. Varje tjänst omfattar cirka 45% av en heltidstjänst med fler timmar under juni, juli och augusti. Arbetet är schemalagt och innefattar helgarbete i hög utsträckning på helger. Arbetstiderna är ca 9.00-17.30 och vi anpassar schemat utifrån vilka delar av säsongen du har möjlighet att arbeta. Fyll gärna i vilka veckor du kan arbeta i ansökningsformuläret.
Till Stendörren saknas allmänna kommunikationer, närmaste busstation är ca 4 km bort. Sommartid går bussarna sällan och är därför en stor fördel om du som vill arbeta på naturum har körkort och tillgång till bil.
Introduktionsdagar kommer att hållas den 21-22 april. Det är av största vikt att du kan delta i dessa så boka in datumen i kalendern redan nu.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Information

Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Anna Ingvarson. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 18 februari 2026.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn.

Ersättning
