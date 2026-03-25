Naturförvaltare med praktisk inriktning
Länsstyrelsen Blekinge är en myndighet med brett ansvarsområde och spännande uppdrag. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med allt från miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat till civilt försvar, krishantering, social hållbarhet, kulturmiljö, fiske och landsbygdsutveckling.
Länet är en del av en expansiv Östersjöregion där det är nära till allt. Det gör det enkelt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och aktiv fritid. Vårt kontor ligger vackert vid vattnet i världsarvsstaden Karlskrona.
Vi arbetar för att nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där naturen, människorna och företagen mår bra. De beslut vi fattar i dag ska hålla även i framtiden. Vi finns här för Blekinge. Läs mer: www.lansstyrelsen.se/blekingePubliceringsdatum2026-03-25Beskrivning
Vi söker en engagerad medarbetare till Enheten för Natur som vill arbeta för att bevara och utveckla Blekinges biologiska mångfald tillsammans med oss.
Vi är ca 20 medarbetare på enheten och ansvarar bland annat för bildande och förvaltning av naturreservat, åtgärdsprogram för hotade arter, friluftsliv, viltförvaltning m.m. Du blir därmed en del av vårt utvecklande och spännande naturvårdsarbete.Dina arbetsuppgifter
I rollen som praktisk naturförvaltare arbetar du med natur- och friluftsåtgärder i våra naturreservat och andra skyddade områden. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
- anläggning och underhåll av friluftsanläggningar såsom grillplatser och utetoaletter
- sätta upp skyltar och ledmarkeringar samt utföra snickeriarbeten
- trädfällning och röjningsarbete med motorsåg och röjsåg
- underhålla stängsel i betesmarker
- bekämpa invasiva arter
- utföra djurtransporter med båt/pråm till öar i skärgården
- ansvara för naturförvaltningens förråd och materialhantering
- reparera och underhålla maskiner och utrustning; exempelvis båtar, traktorer, ATV m.m.
- handleda praktikanter som arbetstränar hos oss
Arbetsuppgifterna utgår från enhetens verksamhetsplanering där du tillsammans med dina kollegor planerar och prioriterar insatserna. Du samarbetar också med externa entreprenörer som utför arbeten åt oss samt med djurhållare som har betesdjur i våra naturområden. Arbetet utgår främst ifrån våra lokaler i Johannishus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- erfarenhet av att utföra praktiska arbetsuppgifter inom naturvård, snickeri- och anläggningsarbeten
- relevant utbildning eller motsvarande kunskaper inom praktisk naturvård
- körkort B
- motorsågskort A+B
- röjsågskort RARB
- förarintyg för båt eller eller motsvarande praktisk erfarenhet av framförande av båt
Det är meriterande om du har:
- körkort utöver B och förarbevis för olika anläggningsmaskiner
- fartygsbefäl klass 8 eller högre
- erfarenhet att arbeta med betesdjur
Vi söker dig som trivs med att arbeta utomhus och känner dig hemma i naturen. Du har en god fysik och tycker om att ta dig an praktiska och ibland fysiskt krävande arbetsuppgifter. Att arbeta självständigt faller sig naturligt för dig - du planerar din dag, tar initiativ och driver arbetet framåt på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.
Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar samarbetet med kollegor. Du bidrar till en god stämning i arbetsgruppen och ser värdet i att stötta varandra. I rollen möter du även besökare och allmänhet, och blir därmed ett viktigt ansikte utåt. Du är flexibel och har lätt för att ställa om när det behövs.Anställningsvillkor
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt och korrekt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Tillsvidareanställning vid Länsstyrelsen innebär att du kommer att krigsplaceras vid myndigheten.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Innan rekrytering har vi tagit ställning till annonseringskanaler, därför undanbeds alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och Länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-1525-2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Blekinge län
(org.nr 202100-2320) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Blekinge Län Kontakt
Daniel Ottosson 010-2240159
