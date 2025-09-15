Naturbruksskolan Uddetorp söker timvikarie till köket
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.
Bakgrund
Naturbruksskolan Uddetorp ligger i utkanten av Skara, med närhet till både stad och natur.
På Uddetorp kan man läsa Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk med utgångarna maskin, växtodling, lantbruksdjur och maskinservice. Här driver vi vårt eget lantbruk där eleverna får utvecklas och lära sig i en verklig miljö. Det finns ca 190 gymnasieelever på Uddetorp, flertalet bor på skolans internat. Skolan har också en stor vuxenutbildning med både vux- och YH-utbildningarPubliceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i skolans arbetslag för kök. Arbetet innebär bland annat enklare tillredning och servering, egenkontroll och att ta del av alla för arbetslaget förekommande arbetsuppgifter. Vi arbetar efter VGR 's miljömål för hållbar utveckling. Kvalifikationer
Vi söker en engagerad, mål- och serviceinriktad person med goda kunskaper och erfarenhet från yrket och har kunskap om hygienregler inom livsmedelshantering. Du har god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta i arbetslag där flexibilitet och initiativförmåga är viktigt. Att hitta lösningar och ta ett gemensamt ansvar för de uppgifter som arbetslaget ska utföra ser vi som självklart.
Du behöver vara serviceinriktad och vilja verka för att alla skall trivas och må bra på skolan. Vi lägger stor vikt vid positivt tänkande och att man har service- och ansvarskänsla. Du måste tycka om att arbeta med människor - du möter elever, föräldrar, gäster samt personal varje dag.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Timanställning där arbetspass bokas efter verksamhetens behov. Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att mot utdrag ur belastningsregistret bedöma lämpligheten för anställning. Du ansöker om ett utdrag ur belastningsregistret via polisens hemsida.
Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningstiden så sök redan idag och senast 5 oktober.
Välkommen med din ansökan!
