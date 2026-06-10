Naturbruksskolan Svenljunga söker yrkeslärare skogsbruk
Västra Götalandsregionen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Svenljunga Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Svenljunga
2026-06-10
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Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum2026-06-10Beskrivning
Vill du arbeta som lärare på en resursstark skola i en naturnära miljö?
Naturbruksskolan Svenljunga ligger i utkanten av Svenljungas samhälle med närhet till natur, skog och mark, och samtidigt endast tre mil från Borås. Här utbildas morgondagens arbetskraft inom två expansiva branscher – skogsbruk och naturturism. På skolan finns Naturbruksprogrammet på gymnasienivå, yrkeshögskola och komvux. Vi är en resursstark skola med drygt hundrafemtio elever på gymnasiet, med engagerad personal, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Vår målsättning är att ligga i framkant och vi var första naturbruksskolan i södra Sverige certifierade som Teknikcollege.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida Naturbruksförvaltningen (Gymnasieutbildning Naturbruksprogrammet - Naturbruksskolan Svenljunga (vgregion.se))Dina arbetsuppgifter
Undervisning inom förkommande ämnen skogsbruk, skogsskötsel samt praktiska lektioner för motorsåg och röjsåg på samtliga skolformer som erbjuds vid skolan samt ansvar och skötsel av skolans utrustning.
Du ingår och samverkar med andra lärare i arbetslaget och på skolan.
Arbetet innebär även externa kontakter som till exempel APL-besök och kontakter med elevernas vårdnadshavare. Det finns även möjlighet att engagera sig i projekt och utbyten eller delta i olika projekt via vårt kompetenscentrum.
Lärarrollen ger dig möjligheten att kombinera ett yrkeskunnande med pedagogiskt arbete. Du blir en viktig person när det gäller att skapa goda förutsättningar för elevernas framtida liv. Kvalifikationer
Vi söker dig som är Skogsmästare/jägmästare eller har motsvarande utbildning eller kompetens. Du kommer ha tillgång till modern teknik och förväntas använda den i din undervisning.
Du är eller har förutsättningar att bli legitimerad yrkeslärare för gymnasiet.
Du ska ha ett stort intresse av att undervisa ungdomar och vill verka för att alla elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förmågor. Du är pedagogiskt lagd och kan möta elever både individuellt och i grupp. Du är flexibel, målinriktad och tar egna initiativ. Du är duktig på att samarbeta och har ett professionellt förhållningssätt. Då du ingår i ett arbetslag med flera olika ämneskompetenser ser vi gärna att du kan arbeta ämnesintegrerat för att skapa en helhet för eleven.
Krav på B-körkort (manuell växellåda). Det är meriterande med BE/D/E körkort.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst på 100 procent med tillträde augusti 2026. Semestertjänst. För att få en anställning inom skolan krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du ansöker om ett utdrag på polisen.se
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Spinnaregatan 7 (visa karta
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512 53 SVENLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Naturbruksförvaltningen, Naturbruksskolan Svenljunga Kontakt
Johan Tropp 070-2417705 Jobbnummer
9956544