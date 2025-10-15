Naturbruksskolan Svenljunga söker yrkeslärare skogsbruk
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum2025-10-15Beskrivning
Vill du arbeta som lärare på en resursstark skola i en naturnära miljö?
Naturbruksskolan Svenljunga ligger i utkanten av Svenljungas samhälle med närhet till natur, skog och mark, och samtidigt endast tre mil från Borås.
Här utbildas morgondagens arbetskraft inom två expansiva branscher - skogsbruk och naturturism. På skolan finns Naturbruksprogrammet på gymnasienivå, yrkeshögskola och komvux. Vi är en resursstark skola med drygt hundrafemtio elever på gymnasiet, med engagerad personal, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Vår målsättning är att ligga i framkant och vi var första naturbruksskolan i södra Sverige certifierade som Teknikcollege.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida Naturbruksförvaltningen (Gymnasieutbildning Naturbruksprogrammet - Naturbruksskolan Svenljunga (vgregion.se))Dina arbetsuppgifter
Undervisning inom förkommande ämnen skogsbruk och skogsmaskiner
Undervisning i maskinförarutbildning inom skogsmaskiner samt praktiska lektioner inom serviceteknik och maskinreparationer.
Du ingår och samverkar med andra lärare i arbetslaget och på skolan.
Lärarrollen ger dig möjligheten att kombinera ett yrkeskunnande med pedagogiskt arbete. Du blir en viktig person när det gäller att skapa goda förutsättningar för elevernas framtida liv.Kvalifikationer
Du ska ha gymnasieexamen, erfarenhet från arbete med skogsmaskiner som skördare och skotare är ett krav. Meriterande med kunskap inom verkstad och reparationer. Finns kunskaper inom grävmaskin är det också meriterande.
Du ska ha ett stort intresse av att undervisa ungdomar och vill verka för att alla elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förmågor. Du är pedagogiskt lagd och kan möta elever både individuellt och i grupp. Du är flexibel, målinriktad och tar egna initiativ. Du är duktig på att samarbeta och har ett professionellt förhållningssätt. Då du ingår i ett arbetslag med flera olika ämneskompetenser ser vi gärna att du kan arbeta ämnesintegrerat för att skapa en helhet för eleven.
Du kommer ha tillgång till modern teknik och förväntas använda den i din undervisning.
Du är eller har förutsättningar att bli legitimerad yrkeslärare för gymnasiet.
Krav på B-körkort (manuell växellåda). Det är meriterande med BE/D/E körkort.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst på 100 procent med tillträde enligt överenskommelse. Semestertjänst. För att få en anställning inom skolan krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du ansöker om ett utdrag på polisen.se
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
