Naturbruksskolan Sötåsen söker yrkeslärare naturbruk på anpassade gymnasiet
Västra Götalandsregionen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Töreboda Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Töreboda
2026-01-22
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum2026-01-22Beskrivning
På natursköna Sötåsen utanför Töreboda hittar du ett centrum för ekologiskt och hållbart naturbruk.
Här bedrivs ekologiskt lantbruk, kravgodkänd djurhållning med kor, grisar och får och ekologiska trädgårdsodlingar. Här har vi även en anläggning för hundträning och ett djurhus med allt från ormar och reptiler till gnagare och fåglar. På Sötåsen finns helt enkelt det mesta inom djur och natur.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: Gymnasieutbildning Naturbruksprogrammet - Naturbruksskolan Sötåsen
Verksamheten fokuserar på elevernas lärande och utveckling genom höga förväntningar och tilltro till elevens förmåga. Vi erbjuder en miljö där både hjärta och hjärna får ta plats. Som del av ett arbetslag får du jobba i en grupp där samarbete, hjälpsamhet och engagemang är ledord. Alla elever är allas elever, vilket innebär att du aldrig står ensam med en utmaning men också att du förväntas bidra till helheten.
Yrkeslärarrollen ger dig en unik möjlighet att kombinera ett yrkeskunnande med pedagogiskt arbete. Du blir en viktig person när det gäller att skapa goda förutsättningar för elevernas framtida liv.
Vi söker dig med kompetens från de gröna näringarna för undervisning på både Anpassade gymnasiets Programmet för skog, mark och djur samt gymnasiets Naturbruksprogram.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär undervisning inom båda skolformerna i bland annat Naturbruk, lantbruksdjur och och andra praktiska ämnen. Du är en del av helheten kring elevernas utbildning, lärande och utveckling. Klasslärarskap eller mentorskap för elever ingår i uppdraget. I arbetet ingår också att vara en aktiv del av arbetslaget och att samverka med skolans alla verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och har erfarenheter inom någon av de gröna näringarna t ex skötsel av utemiljöer, lantbruk, skog eller djur. Du är flexibel, målinriktad och tar initiativ till samarbete med kollegor. Du ingår i ett arbetslag där olika ämneskombinationer möts. Vi lägger stor vikt vid att du har förmåga att arbeta ämnesintegrerat så att eleverna upplever att utbildningen utgör en helhet.
Utbildning och erfarenhet av arbete med personer med olika funktionsnedsättningar.
Vi söker dig som är utvecklings- och målinriktad, noggrann och som tycker om att befinna dig i en föränderlig vardag tillsammans med elever och kollegor. Du har goda, såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom naturbrukets olika yrkesområden.
Vi sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum. Du behöver därför vara lyhörd för deras behov, förutsättningar och erfarenheter.
Du är eller har förutsättningar att bli legitimerad yrkeslärare för gymnasiet.
Krav på Körkort B för manuell växellåda.Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst på 100 procent med tillträde mars 2026. Semestertjänst. För att få en anställning inom skolan krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du ansöker om ett utdrag på polisen.se
Välkommen med din ansökan!
